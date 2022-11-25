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Встреча Путина с матерями участников спецоперации. Видео
В пятницу прошла встреча президента России Владимира Путина с матерями участников спецоперации на Украине — мобилизованных, контрактников, добровольцев. РБК вел прямую трансляцию со встречи
В Кремле рассказали, что Путин обсудит на встрече с матерями военных
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