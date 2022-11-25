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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев сообщил об отмене встречи с Пашиняном в Брюсселе

Президент Азербайджана Алиев: встреча с Пашиняном в Брюсселе не состоится
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, по утверждению Баку, согласился на встречу в Брюсселе при условии участия в ней французского лидера Эмманюэля Макрона
Никол Пашинян и Ильхам Алиев (справа)
Никол Пашинян и Ильхам Алиев (справа) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе 7 декабря не состоится, сообщил азербайджанский лидер.

Алиев указал, что с его помощником Хикметом Гаджиевым связался офис главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля, где заявили, что Пашинян дал согласие на встречу при условии участия в ней французского президента Эмманюэля Макрона.

«Это означает, что встреча не состоится», — сказал Алиев (цитата по агентству Trend)

РБК направил запрос в аппарат премьер-министра Армении.

Очередное обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией произошло в середине сентября. Ереван обвинил Баку в обстрелах приграничных территорий, азербайджанская сторона заявляла о провокациях со стороны Армении, в том числе о минировании путей снабжения армии Азербайджана. Потери обеих сторон исчислялись десятками военнослужащих.

Позже Баку и Ереван неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах. 31 октября в Сочи состоялась трехсторонняя встреча с участием Алиева, Пашиняна и президента России Владимира Путина. В совместном заявлении после переговоров говорилось, что Баку и Ереван обязуются воздержаться от применения силы. Кроме того, в документе отмечалась важность пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе. В ноябре Путин выражал надежду на заключение мирного договора между Баку и Ереваном.

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Стремление принять участие в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном демонстрирует ЕС. В конце лета встреча лидеров двух стран при участии главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля состоялась в Брюсселе. В октябре ЕС объявил, что направит на границу Армении и Азербайджана гражданскую миссию, которая будет находиться там в течение двух месяцев.

Макрон заявлял, что Россия вмешалась в карабахский конфликт, «играла в игру Азербайджана с турецким пособничеством и вернулась туда, чтобы ослабить Армению». Путин назвал его слова неприемлемыми, указав, что в таких заявлениях «отсутствует понимание самого хода конфликта».

Вопиющими слова французского лидера назвали и в МИД России. Там также заявляли, что ЕС стремится вытеснить Россию из Закавказья и пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Екатерина Костина
Ильхам Алиев Никол Пашинян Брюссель переговоры Армения Азербайджан Эмманюэль Макрон
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