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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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МИД счел вопиющими слова Макрона о роли Москвы в конфликте Баку и Еревана

Захарова: слова Макрона о дестабилизации Россией ситуации на Кавказе неприемлемы
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Заявления французского президента Эмманюэля Макрона о том, что Россия использует армяно-азербайджанский конфликт для дестабилизации ситуации на Кавказе, не соответствуют действительности и абсолютно неприемлемы, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

В интервью телеканалу France 2 Макрон, говоря о конфликте Баку и Еревана, заявил: «Россия вмешалась в этот конфликт, она явно играла в игру Азербайджана с турецким пособничеством и вернулась туда, чтобы ослабить Армению. <...> Это маневр по дестабилизации России, которая на Кавказе стремится создать беспорядок для всех нас, чтобы ослабить и разделить нас» (цитата по BFM.TV).

По словам Захаровой, такие заявления говорят о незаинтересованности Франции в установлении мира на Кавказе и ставят под вопрос способность Парижа играть в этом конструктивную роль.

«Такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России и свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ», — сказала Захарова, подчеркнув, что попытки Парижа «вбить клин в отношения России с близкими нам Азербайджаном и Арменией» обречены на провал и приведут лишь к дальнейшему обесцениванию авторитета Франции в регионе.

Она указала на усилия Москвы по стабилизации обстановки, в частности работу миротворцев и подписание заявления о прекращении огня сторонами конфликта при участии России в ноябре 2020 года.

Основные противоречия Армении и Азербайджана связаны с неопределенным статусом Нагорного Карабаха, а также с желанием Баку открыть сухопутный коридор в Нахичевань.

Очередное обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в сентябре: в ходе столкновений в приграничных зонах, по официальным данным, погибли 207 армян и 77 азербайджанцев. После этого активизировались переговоры по урегулированию отношений, в том числе на высшем уровне.

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6 октября премьер Армении Никол Пашинян, Алиев и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели трехстороннюю встречу в Праге. 11 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора, осталось их реализовать.

Теги
МИД Мария Захарова Эмманюэль Макрон Армения Азербайджан
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