МИД счел вопиющими слова Макрона о роли Москвы в конфликте Баку и Еревана
Заявления французского президента Эмманюэля Макрона о том, что Россия использует армяно-азербайджанский конфликт для дестабилизации ситуации на Кавказе, не соответствуют действительности и абсолютно неприемлемы, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
В интервью телеканалу France 2 Макрон, говоря о конфликте Баку и Еревана, заявил: «Россия вмешалась в этот конфликт, она явно играла в игру Азербайджана с турецким пособничеством и вернулась туда, чтобы ослабить Армению. <...> Это маневр по дестабилизации России, которая на Кавказе стремится создать беспорядок для всех нас, чтобы ослабить и разделить нас» (цитата по BFM.TV).
По словам Захаровой, такие заявления говорят о незаинтересованности Франции в установлении мира на Кавказе и ставят под вопрос способность Парижа играть в этом конструктивную роль.
«Такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России и свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ», — сказала Захарова, подчеркнув, что попытки Парижа «вбить клин в отношения России с близкими нам Азербайджаном и Арменией» обречены на провал и приведут лишь к дальнейшему обесцениванию авторитета Франции в регионе.
Она указала на усилия Москвы по стабилизации обстановки, в частности работу миротворцев и подписание заявления о прекращении огня сторонами конфликта при участии России в ноябре 2020 года.
Основные противоречия Армении и Азербайджана связаны с неопределенным статусом Нагорного Карабаха, а также с желанием Баку открыть сухопутный коридор в Нахичевань.
Очередное обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло в сентябре: в ходе столкновений в приграничных зонах, по официальным данным, погибли 207 армян и 77 азербайджанцев. После этого активизировались переговоры по урегулированию отношений, в том числе на высшем уровне.
6 октября премьер Армении Никол Пашинян, Алиев и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели трехстороннюю встречу в Праге. 11 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан и Армения достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора, осталось их реализовать.