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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о роли России по Карабаху

Путин: слова Макрона о роли России в конфликте Армении и Азербайджана звучат некорректно
Макрон заявил, что Россия использует конфликт Армении и Азербайджана для дестабилизации ситуации на Кавказе. По мнению Путина, слова французского лидера показывают отсутствие понимания ситуации
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Президент России Владимир Путин сообщил, что с удивлением прочитал комментарии французского коллеги Эмманюэля Макрона о дестабилизирующей роли Москвы в армяно-азербайджанском конфликте. Россия всегда «искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты», заявил он.

«Считаю, что эти заявления, в них отсутствует понимание самого хода конфликта, и французская, судя по всему, информация о позиции сторон, поэтому они прозвучали некорректно… неприемлемо», — сказал Путин на саммите СНГ в узком составе (цитата по «РИА Новости»). Он допустил, что они с президентом Франции обсудят этот вопрос.

Макрон в интервью телеканалу France 2 12 октября заявил, что Россия вмешалась в карабахский конфликт, «играла в игру Азербайджана с турецким пособничеством и вернулась туда, чтобы ослабить Армению». «Это дестабилизационный маневр России, которая на Кавказе стремится создать беспорядок для всех нас, чтобы ослабить и разделить нас», — считает президент Франции.

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что сказанное Макроном неприемлемо и не соответствует действительности. По ее мнению, такие заявления говорят о незаинтересованности Парижа в установлении мира на Кавказе и «обреченных на провал» попытках «вбить клин» в отношения России с Азербайджаном и Арменией. Захарова напомнила, что в 2020 году стороны конфликта подписали при участии Москвы заявления о прекращении огня.

В сентябре между Арменией и Азербайджаном произошло очередное обострение. В столкновениях погибли, по официальным данным сторон, 207 армян и 77 азербайджанцев. После этого активизировались переговоры по урегулированию. В октябре состоялась трехстороння встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и премьера Армении Никола Пашиняна. В Анкаре заявили, что Баку и Ереван достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Армения Азербайджан Нагорный Карабах Владимир Путин Эмманюэль Макрон

Владимир Путин

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