Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

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Армянские военные обстреляли позиции Азербайджана на кельбаджарском направлении вечером 6 ноября, заявили в Минобороны республики.

«Подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в населенных пунктах Азизли и Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергли непрерывному обстрелу с применением стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы и Бязирхана Кельбаджарского района», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны. По данным ведомства, обстрелы продолжались с 19:35 до 21:50, и азербайджанская армия приняла «адекватные ответные меры».

Минобороны Армении также сообщило об обстреле армянских позиций со стороны Азербайджана. «В ночь с 6 на 7 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении ведомства. Там уточнили, что с армянской стороны потерь нет и к утру ситуация на передовой стабилизировалась.

В ноябре 2020 года в рамках трехстороннего соглашения, заключенного президентами Азербайджана и России Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Баку перешли более 120 населенных пунктов из шести районов Нагорного Карабаха. Среди них был и Кельбаджарский район.

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2 ноября Никол Пашинян принял предложение России оставить вопрос статуса Нагорного Карабаха на будущее и «зафиксировать нынешнее положение в виде некоего статус-кво и решать вопрос Армения — Азербайджан». «Это обосновывается тем, что сейчас объективно невозможно найти статус, который был бы взаимоприемлем для обеих сторон. Насколько политика правительства Армении соответствует этой концепции? Полностью и на все 100%», — подчеркнул Пашинян.

Также в трехстороннем соглашении, принятом в 2020 году, было предусмотрено полное прекращение военных действий в зоне конфликта. Азербайджанские и армянские военные должны были остановиться на занимаемых ими позициях. В регионе были размещены миротворцы из России.