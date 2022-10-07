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Конфликт Армении и Азербайджана ,  

ЕС направит гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана

Решение принято по итогам трехсторонней встречи с участием лидеров Армении, Азербайджана и Турции, которая состоялась накануне в Праге. Миссия ЕС займется «укреплением доверия» между сторонами
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Евросоюз направит гражданскую миссию на границу Армении и Азербайджана, ее работа начнется в октябре и продлится два месяца. Об этом говорится в заявлении Евросовета.

«Армения согласилась содействовать гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Азербайджан также согласился сотрудничать с этой миссией. Миссия начнется в октябре и продлится максимум два месяца. Цель этой миссии — укрепить доверие и, посредством своих докладов, внести свой вклад в работу пограничных комиссий», — сказано в заявлении.

Евросовет также уточнил, что следующее заседание комиссии по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном пройдет в конце октября в Брюсселе.

Основные противоречия Армении и Азербайджана связаны с неопределенным статусом Нагорного Карабаха, а также с желанием Баку открыть сухопутный коридор в Нахичевань. Очередное обострение конфликта между сторонами произошло в сентябре: в ходе столкновений в приграничных зонах, по официальным данным, погибли 207 армян и 77 азербайджанцев. После этого активизировались переговоры по урегулированию отношений.

Так, о готовности к нормализации отношений с Баку говорил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым 20 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также допускал достижение мира с Арменией до конца текущего года.

6 октября премьер Армении Никол Пашинян, Алиев и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели трехстороннюю встречу в Праге. Газета Sabah со ссылкой на источники писала, что на встрече Эрдоган и Пашинян, в том числе, обсудят нормализацию отношений и мирный договор.

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