В МИДе заявили о попытках ЕС «вклиниться» в работу с Баку и Ереваном

Евросоюз стремится вытеснить Россию из Закавказья и пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном, заявил в интервью «РИА Новости» директор четвертого департамента стран СНГ российского МИДа Денис Гончар.

В Брюсселе 31 августа состоялся саммит с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

«Обращает на себя внимание, что активизация Брюсселя по Южному Кавказу произошла на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ», — заявил Гончар, назвав усилия Евросоюза по улаживанию конфликта на Кавказе «геополитическими играми с нулевым результатом».

По его словам, работа России с Азербайджаном и Арменией по конфликту в Нагорном Карабахе идет ежедневно и «опирается на прямые контакты наших лидеров и министров иностранных дел, историческую близость наших стран, взаимопереплетение интересов». Эти усилия направлены «на построение более безопасного и благополучного будущего в нашем общем регионе», добавил Гончар.

В ночь с 12 на 13 сентября произошла очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном. Ереван заявил, что силы Баку открыли огонь в направлении приграничных армянских городов Сотка, Варденис, Горис, Капан, Артаниш, Ишханасар и Джермук в юго-восточной части республики, сообщало Минобороны Армении. В результате перестрелки со стороны Армении погибли как минимум 49 человек, говорил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Баку утверждал, что армянские военные ночью заминировали пути снабжения азербайджанской армии, обстреляли несколько позиций азербайджанских войск из разного вооружения, в том числе минометов, из-за чего погибли люди и пострадала военная инфраструктура. В азербайджанском Минобороны сообщили о 50 погибших в боях.

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В ту же ночь Пашинян поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным и обратился к ОДКБ. При посредничестве Москвы стороны конфликта договорились прекратить огонь с 9:00 мск, сообщал российский МИД.

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев провел оперативное совещание с руководством ВС Азербайджана и возложил ответственность за обострение конфликта на Армению.

На экстренном заседании ОДКБ приняли решение отправить на армяно-азербайджанскую границу делегацию во главе с генсеком организации Станиславом Засем. Миссия оценит обстановку после обострения. Кроме того, Совет коллективной безопасности ОДКБ согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности организации.