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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Путин выразил надежду на мирный договор между Арменией и Азербайджаном

Путин выразил надежду на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Фото: Артем Микрюков / Reuters
Фото: Артем Микрюков / Reuters

Президент России Владимир Путин надеется, что Армения и Азербайджан смогут заключить мирный договор. Об этом он заявил на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин положительно оценил прошедшую в Сочи в октябре встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном. «Важно, что в совместном заявлении были подтверждены приверженность к трехсторонним договоренностям на высшем уровне, которые были достигнуты ранее — в 2020 году и в 2021 году. <...> Только последовательно выполняя эти договоренности в вопросах делимитации границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем, можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении и Азербайджана, — подчеркнул президент. — Надеемся, что это позволит в конечном итоге выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку».

Путин добавил, что сегодня они с Пашиняном вкратце обсудили эти идеи и продолжат разговор на двусторонней встрече.

В сентябре между Арменией и Азербайджаном произошло очередное обострение. После этого стороны активизировали переговоры по мирному урегулированию. 6 октября в Праге состоялась трехсторонняя встреча Алиева, Пашиняна и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В Анкаре заявили, что Баку и Ереван достигли договоренностей по принципиальным пунктам мирного договора.

31 октября в Сочи прошла встреча Пашиняна, Алиева и Путина. В совместном заявлении по итогам переговоров стороны отметили важность пребывания российских миротворцев в Карабахе. Кроме того, стороны обязались отказаться от применения силы.

В ноябре Армения и Азербайджан снова обвиняли друг друга в обстрелах.

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9 ноября Путин созвонился с Пашиняном для обсуждения подготовки к саммиту ОДКБ и «ряда событий, произошедших после трехсторонней встречи, состоявшейся в Сочи 31 октября, а также по реализации достигнутых договоренностей по гуманитарным вопросам». 22 ноября безопасность на армяно-азербайджанской границе президент России обсудил с азербайджанским коллегой.

Теги
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Нагорный Карабах Владимир Путин мирный договор Армения Азербайджан

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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