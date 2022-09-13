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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Боевые столкновения Армении и Азербайджана вышли за пределы Карабаха

Почему Баку пошел на расширение зоны военных действий
На армяно-азербайджанской границе бои, число погибших исчисляется десятками. При этом впервые с 2020 года действия идут на территорию Армении, а не Нагорного Карабаха. Что привело к обострению обстановки — разбирался РБК

Что происходило на границе

В ночь с 12 на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе разгорелись бои. Учитывая десятки погибших и масштаб артиллерийских ударов, можно утверждать, что это самая серьезная и кровопролитная эскалация в регионе после окончания второй карабахской войны в ноябре 2020 года. Впервые столкновения развернулись не на территории Нагорного Карабаха, где сейчас стоит российский миротворческий контингент, а вдоль границы к северо-западу от Лачинского коридора, соединяющего Армению и оспариваемый странами регион.

Под обстрел попали позиции рядом с приграничными армянскими городами Сотк, Варденис, Горис, Капан, Артаниш, Ишханасар и Джермук в юго-восточной части республики, сообщило Минобороны Армении. По его данным, азербайджанская сторона применяла артиллерийское и крупнокалиберное оружие и беспилотные летательные аппараты. Бой шел несколько часов и на некоторых участках не закончился и на следующий день.

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Фото:Артем Микрюков / Reuters

Согласно заявлению Баку, эти действия были вызваны армянскими диверсиями в Карабахе и расположенном северо-западнее приграничном Дашкесанском районе Азербайджана. По данным Минобороны Азербайджана, армянские войска ночью заминировали пути снабжения подразделений азербайджанских войск и обстреляли несколько их позиций из разного вооружения, в том числе минометов.

Ночью, в разгар боев, премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным и рассказал ему «об агрессивных действиях вооруженных сил Азербайджана в направлении суверенной территории Армении», говорилось в сообщении пресс-службы правительства Армении. Ереван также обратился в Совет безопасности ООН, в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где сейчас председательствует Армения, и к России — согласно двустороннему Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Согласно этому документу, Ереван в случае военной угрозы может рассчитывать на помощь Москвы. Армения ожидает действенных мер от союзников по ОДКБ для «обуздания агрессии Азербайджана», заявил 13 сентября представитель Армении в ОДКБ Виктор Биягов.

Утром 13 сентября Пашинян выступил в парламенте республики и назвал число погибших с армянской стороны — 49 человек. Однако, по его словам, это только предварительные данные, жертв может быть больше. По словам Пашиняна, эскалация была связана с провалом мирных переговоров между Ереваном и Баку. «Они сказали, что не хотят больше обсуждать с Арменией вопрос Карабаха, поскольку считают карабахский вопрос решенным или как минимум своим внутренним делом», — заявил Пашинян и добавил, что Азербайджан также высказывает притязания на территорию Армении. «Они иногда начинают этот разговор с Нрнадзором, продолжают говорить о Зангезуре (село и область в Армении, соответственно. — РБК) или Сюникской области и заканчивают Ереваном. Если бы это были просто заявления, то можно было вообще не говорить об этом, однако все факты, в том числе дипломатические, переговорные, свидетельствуют о том, что это последовательная политика Азербайджана», — добавил армянский премьер.

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Баку также сообщил о погибших со своей стороны, но точное число не указал.

Почему Баку пошел на эскалацию

Обострение на границе оказалось неожиданным для Еревана. Две недели назад, 31 августа, в Брюсселе прошла встреча Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Евросоюза Шарлем Мишелем. Они договорились продолжить переговоры о разработке проекта мирного соглашения между странами на уровне глав МИД. Главы внешнеполитических ведомств двух стран должны были встретиться в течение сентябре. Более того, Алиев в начале сентября говорил, что надеется подписать мирное соглашение с Арменией в течение нескольких месяцев.

Действия Азербайджана стали неожиданностью и для Москвы, рассказал РБК дипломатический источник. С 8 по 10 сентября — за два дня до обострения — в Баку с визитом находился спецпредставитель главы МИД России по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев. Сигналов от Баку о недовольстве, которое могло бы спровоцировать такой масштабный удар, не поступало, утверждает источник РБК. При этом в преддверии прошлой эскалации, в начале августа, Азербайджан заранее донес свои требования до армянской стороны, в том числе через российских миротворцев, и пригрозил, что примет меры в случае их невыполнения, как сообщал РБК. (13 сентября Ховаев прилетел в Ереван — но не из-за эскалации ситуации на границе, это плановый визит.)

Боевые действия во время обострения ситуации 3 августа были локализованы внутри Нагорного Карабаха и не перешли на территорию Армении. Их причиной стало недовольством Баку тем фактом, что армянская сторона не спешит со строительством дороги в обход Лачина. При этом, согласно условиям трехстороннего заявления, остановившего войну в 2020 году, Еревану на это отводился срок до ноября 2023 года. В итоге армянская сторона согласилась ускорить переход на новый маршрут.

Мотивация Азербайджана и то, чего он хочет добиться эскалацией боевых действий, совершенно понятны, говорит армянский политолог Александр Искандарян. С момента окончания войны страны не достигли практически никакого прогресса в мирном урегулировании. Баку требует демилитаризации Нагорного Карабаха, то есть полного вывода оттуда армянских войск и разоружения армянских формирований, а также мирного договора на своих условиях, то есть подписания такого документа, в котором Армения фактически отказалась бы от самого формата миротворчества — потому что если нет проблемы Карабаха, то для чего миротворцы, продолжает эксперт. Кроме того, Баку нужна разморозка транспортных коммуникаций в регионе, то есть открытие прямого сухопутного сообщения из Азербайджана в Нахичевань.

По мнению Искандаряна, Баку пользуется тем, что Россия сейчас отвлечена на происходящее в Харьковской области Украины, где российская армия оставляет прежде контролируемую ею территорию. Эксперт при этом не верит, что для урегулирования ситуации могут быть задействованы силы ОДКБ и российские военные. «С начала этой эскалации прошло уже более 15 часов, и кое-где перестрелки продолжаются до сих пор. И инструментарий, который применяется со стороны России [все это время] — исключительно политический. Это переговоры, это заявления, контакты, видимо и закрытые тоже, — поясняет свою точку зрения эксперт. — Но неважно, что кажется мне, важно, что кажется господину Алиеву, а он, очевидно, не думает [что Россия готова вмешаться в конфликт силой]. И я думаю, что если смотреть из Баку, то, наверное, использовать такого рода момент и прощупать красные линии — целесообразно», — заключает Искандарян.

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Александр Атасунцев Александр Атасунцев
Армения Азербайджан Ильхам Алиев Никол Пашинян
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