 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Трамп: согласен на встречу с Путиным при условии уверенности в сделке по Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что вновь назначит встречу с российским президентом Владимиром Путиным, если будет уверен в перспективах заключения сделки по Украине. Об этом он заявил, общаясь с журналистами на борту самолета.

«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время впустую. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным, но это очень разочаровало», — сказал он.

Трамп отметил, что думал, что урегулирование наа Украине произойдет задолго до установления мира на Ближнем Востоке.

Кремль ответил на слова Зеленского о срыве встречи Путина и Трампа
Политика
Дмитрий Песков

Трампа и Путин договорились о второй личной встрече с момента вступления республиканца в должность по итогам телефонного разговора 16 октября. Она должна была пройти в Будапеште. Однако позднее американский лидер заявил, что отменил встречу, так как ему показалось, что «это неправильно», а президенты «не доберутся до того места, куда должны были добраться».

Путин отмечал, что встреча скорее не отменена, а перенесена.

Госсекретарь США Марко Рубио впоследствии говорил, что Вашингтон по-прежнему готов к диалогу с Москвой

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Непобежденный российский боец UFC нокаутировал серба в первом раунде Спорт, 22:00
Израиль нанес удар по центру сектора Газа Политика, 21:54
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Трамп назвал условие для встречи с Путиным Политика, 21:43
NYT узнала, какой «замкнутый миллиардер» дал денег США на выплаты военным Политика, 21:30
ЦСКА одержал победу и возглавил турнирную таблицу РПЛ Спорт, 21:06
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
ЕС вошел в тройку главных торговых партнеров России вопреки санкциям Экономика, 20:42
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Стала известна дата прощания с актером дубляжа Золотницким Общество, 20:28
В Татарстане ребенок погиб после падения из окна Общество, 20:26
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Крамник заявил о начавшейся травле в свой адрес после смерти Народицкого Спорт, 20:17