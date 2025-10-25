Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Трамп: согласен на встречу с Путиным при условии уверенности в сделке по Украине

Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что вновь назначит встречу с российским президентом Владимиром Путиным, если будет уверен в перспективах заключения сделки по Украине. Об этом он заявил, общаясь с журналистами на борту самолета.

«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время впустую. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным, но это очень разочаровало», — сказал он.

Трамп отметил, что думал, что урегулирование наа Украине произойдет задолго до установления мира на Ближнем Востоке.

Трампа и Путин договорились о второй личной встрече с момента вступления республиканца в должность по итогам телефонного разговора 16 октября. Она должна была пройти в Будапеште. Однако позднее американский лидер заявил, что отменил встречу, так как ему показалось, что «это неправильно», а президенты «не доберутся до того места, куда должны были добраться».

Путин отмечал, что встреча скорее не отменена, а перенесена.

Госсекретарь США Марко Рубио впоследствии говорил, что Вашингтон по-прежнему готов к диалогу с Москвой

Материал дополняется