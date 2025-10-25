 Перейти к основному контенту
Дмитриев заявил о желании администрации Трампа понять позицию России

Переговоры России и США
Администрация Трампа, в частности Уиткофф, хотят понять позицию России, что важно для принятия решений, заявил Дмитриев. По его словам, США, Россия и Украина близки к дипломатическому решению
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Администрация Дональда Трампа, в отличие от предыдущей, желает понять позицию России, заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью американской журналистке Ларе Логан.

По его словам, при предыдущем президенте США Джо Байдене диалога между Москвой и Вашингтоном практически не было, что создавало «опасную» ситуацию. После прихода Трампа к власти к переговорам с Россией подключился его спецпосланник Стив Уиткофф, который, как рассказал Дмитриев, на первой встрече с российским президентом Владимиром Путиным «не читал лекций по поводу позиции США» и не говорил, что Москве следует делать.

«Он сказал: «Пожалуйста, объясните, какова ваша логика, каковы ваши цели. Как вы видите мир? Как мы можем работать вместе в других сферах?» <...> И, я думаю, это очень, очень важный путь, потому что только он позволяет нам понять, с чем мы согласны и какие решения принимаем», — заявил Дмитриев.

В интервью CNN он подчеркнул, что усилия Трампа в урегулировании конфликта на Украине не являются напрасными, и выразил уверенность, что они увенчаются успехом. По мнению Дмитриева, у конфликта на Украине есть дипломатическое решение.

«Я думаю, что очень важно завершить войну, но при этом иметь реалистичные ожидания относительно того, каким может быть реальное решение, что приемлемо для России, что приемлемо для Украины. Я думаю, что Украина также продвигается к более реалистичной территории», — заявил он в интервью Логан.

Дмитриев раскрыл детали визита в США
Политика
Кирилл Дмитриев

В комментарии CNN Дмитриев подчеркнул, что Россия хочет дипломатического решения конфликта, и сказал, что Москва, Киев и Вашингтон «на самом деле довольно близки» к этому.

Также Дмитриев выразил уверенность, что встреча Трампа с Путиным состоится, но позже. Во время телефонного разговора на прошлой неделе лидеры России и США договорились о проведении встречи в Будапеште. Однако 23 октября Трамп объявил, что встречи с Путиным, по крайней мере пока, не будет. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал американский президент.

Путин вечером того же дня отреагировал на слова американского президента. Он отметил, что запланированная встреча была скорее перенесена, а не отменена.

Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
