Кремль ответил на слова Зеленского о срыве встречи Путина и Трампа

Конкретных договоренностей по саммиту президентов не было, ни Трамп, ни Путин не хотят терять время зря, заявил Песков. Предполагалось, что встреча пройдет в Будапеште. Накануне оба лидера заявили, что пока саммита не будет

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сорвать встречу, по которой не было достигнуто конкретных договоренностей, сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что отмена саммита в Будапеште стала результатом его встречи с европейскими партнерами, передает корреспондент РБК.

«Во-первых, точных сроков проведения саммита никто не называл и о них никто не договаривался. Это первое. В этом плане было сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей. Ни Трамп, ни Путин, они об этом говорили, они не хотят терять время, и они не хотят собираться только ради самой встречи», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что результативность саммита двух президентов удастся обеспечить только за счет совместной работы на уровне министра иностранных дел России и госсекретаря США. «Да, президент Трамп заявил, что в настоящий момент он перестал думать о проведении саммита. Вместе с тем за последние два дня он уже несколько раз повторил, что не исключает проведения такого саммита в будущем», — обратил внимание Песков.

Договоренность о проведении саммита была достигнута по итогам телефонного разговора Трампа и Путина 16 октября. Президенты планировали обсудить перспективы урегулирования конфликта на Украине, но дату встречи ни одна из сторон не называла. 23 октября Трамп объявил, что встречи с Путиным, по крайней мере пока, не будет. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал американский президент.

Путин вечером того же дня отреагировал на слова американского президента. Он указал, что запланированная встреча была скорее перенесена, а не отменена. Глава государства также отметил, что провести саммит в венгерской столице предложила американская сторона, но подходить к такой встрече без должной подготовки было бы ошибкой, она бы не принесла «ожидаемого результата».

Встреча в Будапеште должна была стать вторым по счету саммитом Путина и Трампа после возвращения последнего в Белый дом. Впервые президенты встретились 15 августа на военной базе в Анкоридже, штат Аляска. По итогам обсуждений Трамп заявил о достижении согласия «по многим, многим пунктам», но отметил, что соглашения по Украине пока нет. Путин, в свою очередь, назвал переговоры полезными и подчеркнул, что Россия готова работать над безопасностью Украины.