Военная операция на Украине⁠,
0

Кремль ответил на слова Зеленского о срыве встречи Путина и Трампа

Песков: саммит в Будапеште не был сорван, точных сроков никто не называл
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Конкретных договоренностей по саммиту президентов не было, ни Трамп, ни Путин не хотят терять время зря, заявил Песков. Предполагалось, что встреча пройдет в Будапеште. Накануне оба лидера заявили, что пока саммита не будет
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сорвать встречу, по которой не было достигнуто конкретных договоренностей, сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что отмена саммита в Будапеште стала результатом его встречи с европейскими партнерами, передает корреспондент РБК.

«Во-первых, точных сроков проведения саммита никто не называл и о них никто не договаривался. Это первое. В этом плане было сложно сорвать то, о чем не было конкретных договоренностей. Ни Трамп, ни Путин, они об этом говорили, они не хотят терять время, и они не хотят собираться только ради самой встречи», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что результативность саммита двух президентов удастся обеспечить только за счет совместной работы на уровне министра иностранных дел России и госсекретаря США. «Да, президент Трамп заявил, что в настоящий момент он перестал думать о проведении саммита. Вместе с тем за последние два дня он уже несколько раз повторил, что не исключает проведения такого саммита в будущем», — обратил внимание Песков.

Как Трамп перешел к жестким санкциям и отказался от саммита с Путиным
Политика
Фото:Дональд Трамп (Kevin Dietsch / Getty Images)

Договоренность о проведении саммита была достигнута по итогам телефонного разговора Трампа и Путина 16 октября. Президенты планировали обсудить перспективы урегулирования конфликта на Украине, но дату встречи ни одна из сторон не называла. 23 октября Трамп объявил, что встречи с Путиным, по крайней мере пока, не будет. «Мне показалось, что мы не доберемся до того места, куда должны были добраться. Поэтому я отменил ее. Но мы сделаем это в будущем», — сказал американский президент.

Путин вечером того же дня отреагировал на слова американского президента. Он указал, что запланированная встреча была скорее перенесена, а не отменена. Глава государства также отметил, что провести саммит в венгерской столице предложила американская сторона, но подходить к такой встрече без должной подготовки было бы ошибкой, она бы не принесла «ожидаемого результата».

Встреча в Будапеште должна была стать вторым по счету саммитом Путина и Трампа после возвращения последнего в Белый дом. Впервые президенты встретились 15 августа на военной базе в Анкоридже, штат Аляска. По итогам обсуждений Трамп заявил о достижении согласия «по многим, многим пунктам», но отметил, что соглашения по Украине пока нет. Путин, в свою очередь, назвал переговоры полезными и подчеркнул, что Россия готова работать над безопасностью Украины.

Милена Костерева Милена Костерева, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Владимир Путин Дональд Трамп Венгрия саммит Владимир Зеленский
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
