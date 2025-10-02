Премьер попросил поздравить с окончанием войны Албании с Азербайджаном
Премьер Албании Эди Рама на саммите Европейского политического сообщества в компании президентов Эмманюэля Макрона и Ильхама Алиева пошутил об урегулированном «конфликте Албании и Азербайджана». Об этом сообщило армянское издание NewsAm.
Премьер сделал отсылку к оговоркам главы Белого дома Дональда Трампа. «Я завершил войны, которые считались неразрешимыми. Азербайджан и Албания. Это продолжалось много-много лет», —заявил он 12 сентября в интервью Fox News. Через несколько дней Трамп вновь перепутал Армению и Албанию, говоря о конфликте с Азербайджаном.
«Вам следует прямо здесь извиниться перед нами <...> Вы не поздравили нас с мирной сделкой, которую президент Трамп помог заключить нашим странам», — сказал Рама, обращаясь к Макрону на английском языке.
В ответ президент Франции рассмеялся, извинился и в шутку шлепнул албанского премьера по лицу.
8 августа в Вашингтоне прошла трехсторонняя встреча Трампа и Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна. По итогам переговоров Баку и Ереван подтвердили намерение восстановить дипотношения, прекратить боевые действия и уважать территориальную целостность друг друга.
