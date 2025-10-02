 Перейти к основному контенту
Конфликт Армении и Азербайджана⁠,
0

Премьер попросил поздравить с окончанием войны Албании с Азербайджаном

Премьер Албании попросил Макрона поздравить с окончанием войны с Азербайджаном
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Премьер сделал отсылку в оговорке Дональда Трампа, когда тот сказал, что завершил среди прочих войну «между Албанией и Азербайджаном». За месяц до этого Баку и Ереван подписали в Белом доме декларацию о мирных отношениях
Эди Рама
Эди Рама (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Премьер Албании Эди Рама на саммите Европейского политического сообщества в компании президентов Эмманюэля Макрона и Ильхама Алиева пошутил об урегулированном «конфликте Албании и Азербайджана». Об этом сообщило армянское издание NewsAm.

Премьер сделал отсылку к оговоркам главы Белого дома Дональда Трампа. «Я завершил войны, которые считались неразрешимыми. Азербайджан и Албания. Это продолжалось много-много лет», —заявил он 12 сентября в интервью Fox News. Через несколько дней Трамп вновь перепутал Армению и Албанию, говоря о конфликте с Азербайджаном.

«Вам следует прямо здесь извиниться перед нами <...> Вы не поздравили нас с мирной сделкой, которую президент Трамп помог заключить нашим странам», — сказал Рама, обращаясь к Макрону на английском языке.

Трамп рассказал о прекращении войны Албании и Азербайджана
Политика
Дональд Трамп

В ответ президент Франции рассмеялся, извинился и в шутку шлепнул албанского премьера по лицу.

8 августа в Вашингтоне прошла трехсторонняя встреча Трампа и Алиева, а также премьера Армении Никола Пашиняна. По итогам переговоров Баку и Ереван подтвердили намерение восстановить дипотношения, прекратить боевые действия и уважать территориальную целостность друг друга.

