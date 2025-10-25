 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Дмитриев назвал три основных элемента для решения украинского конфликта

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США

Гарантии безопасности, территориальный вопрос и вопрос нейтралитета Украины являются тремя основными элементами разрешения конфликта на Украине, заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью Fox News.

«Существуют всего несколько элементов. Один из них — гарантии безопасности Украины, <...> также есть территориальный вопрос <...> и, наконец, вопрос нейтралитета Украины, что важно для безопасности России», — сказал Дмитриев (цитата по ТАСС).

Спецпредставитель отметил, что получается «не так уж много вопросов для рассмотрения». Он добавил, что при условии нахождения дипломатических механизмов урегулирования, решение может быть достигнуто в кратчайшие сроки.

Дмитриев заявил о желании администрации Трампа понять позицию России
Политика
Кирилл Дмитриев

В рамках своего визита в США Дмитриев также дал интервью CNN, в котором, в частности, обозначил готовность России к скорейшему завершению конфликта на Украине. 

Визит Дмитриева в США состоялся 24 октября по приглашению американской стороны, как он сам уточнил. Его прибытие произошло на фоне переноса запланированной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Трамп пояснил отмену переговоров их, по его мнению, бесперспективностью, тогда как Путин охарактеризовал ситуацию как перенос, а не отмену встречи.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Кирилл Дмитриев США Россия Украина урегулирование кризиса
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Материалы по теме
Дмитриев заявил о желании России завершить конфликт как можно скорее
Политика
Дмитриев рассказал об обсуждении обмена заключенными с США
Политика
Дмитриев заявил о желании администрации Трампа понять позицию России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Овечкин обновил рекорд НХЛ по забитым шайбам Спорт, 05:09
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Макрон пообещал Киеву истребители Mirage и ракеты Aster Политика, 04:43
Три российских аэропорта приостановили прием и отправку рейсов Политика, 04:39
На подлете к Москве сбили четвертый за полчаса беспилотник Политика, 04:14
В Киеве прогремели взрывы Политика, 04:07
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до шести Политика, 03:51
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке в Сочи Общество, 03:43
Дмитриев назвал три основных элемента для решения украинского конфликта Политика, 03:37
Собянин сообщил о втором сбитом на подлете к Москве дроне Политика, 03:17
Дмитриев заявил о желании России завершить конфликт как можно скорее Политика, 03:02
Над Ленинградской областью уничтожили несколько дронов Политика, 02:38
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
На подлете к Москве сбили беспилотник Политика, 02:30