Дмитриев назвал три основных элемента для решения украинского конфликта
Гарантии безопасности, территориальный вопрос и вопрос нейтралитета Украины являются тремя основными элементами разрешения конфликта на Украине, заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью Fox News.
«Существуют всего несколько элементов. Один из них — гарантии безопасности Украины, <...> также есть территориальный вопрос <...> и, наконец, вопрос нейтралитета Украины, что важно для безопасности России», — сказал Дмитриев (цитата по ТАСС).
Спецпредставитель отметил, что получается «не так уж много вопросов для рассмотрения». Он добавил, что при условии нахождения дипломатических механизмов урегулирования, решение может быть достигнуто в кратчайшие сроки.
В рамках своего визита в США Дмитриев также дал интервью CNN, в котором, в частности, обозначил готовность России к скорейшему завершению конфликта на Украине.
Визит Дмитриева в США состоялся 24 октября по приглашению американской стороны, как он сам уточнил. Его прибытие произошло на фоне переноса запланированной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Трамп пояснил отмену переговоров их, по его мнению, бесперспективностью, тогда как Путин охарактеризовал ситуацию как перенос, а не отмену встречи.
