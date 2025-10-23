 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин назвал ошибкой участие в саммите в Будапеште без должной подготовки

Путин: было бы ошибкой подойти к саммиту в Будапеште без подготовки
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Встречи на высшем уровне глав государств требуют тщательной подготовки, и участие в саммите России и США в Будапеште без такой процедуры было бы ошибкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ответ на вопрос журналистов.

«Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. И для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», — сказал Путин.

Он добавил, что идея саммита в Будапеште принадлежит президенту США Дональду Трампу.

«В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной», — сказал президент.

О проведении встречи в Будапеште стало известно 16 октября, когда Трамп и Путин провели телефонный разговор. Точную дату встречи стороны не назвали, но ожидалась, что она пройдет до конца октября. 23 октября Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным. Он объяснил это тем, что, по его мнению, она не принесет результатов, однако не исключил, что встреча состоится в будущем.

