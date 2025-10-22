Трамп заявил о желании Путина и Зеленского закончить конфликт стран

Президенты России и Украины, Владимир Путин и Владимир Зеленский, хотят закончить конфликт между двумя государствами, заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции.

«Я думаю, Путин хочет закончить это [военную операцию], Зеленский хочет это закончить и это закончится», — сказал Трамп.

Несколькими днями ранее, 20 октября, Трамп заявил, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже».

16 октября Трамп и Путин договорились провести вторую личную встречу в Будапеште. Позже, 21 октября, Financial Times (FT) и The Telegraph сообщили, что саммит отменен, а решение было принято после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, который произошел 20 октября.

Москва подчеркивает, что готова вести переговоры с Киевом, и стремится к завершению конфликта. Вместе с тем, российская сторона не согласна на заморозку боевых действий и настаивает на устранении первопричин военной операции.

The Telegraph допустила, что Лавров во время беседы мог сообщить Рубио об отказе Москвы идти на заморозку по линии фронта. Зеленский и лидеры ЕС со своей стороны поддерживают предложение Трампа о немедленном прекращении боевых действий.