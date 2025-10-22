 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил о желании Путина и Зеленского закончить конфликт стран

Сюжет
Военная операция на Украине

Президенты России и Украины, Владимир Путин и Владимир Зеленский, хотят закончить конфликт между двумя государствами, заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции.

«Я думаю, Путин хочет закончить это [военную операцию], Зеленский хочет это закончить и это закончится», — сказал Трамп.

Трамп ответил на вопрос о дополнительных пошлинах для Китая
Политика

Несколькими днями ранее, 20 октября, Трамп заявил, что Россия и Украина должны остановиться на текущей линии фронта и «договориться о чем-то позже».

16 октября Трамп и Путин договорились провести вторую личную встречу в Будапеште. Позже, 21 октября, Financial Times (FT) и The Telegraph сообщили, что саммит отменен, а решение было принято после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым, который произошел 20 октября.

Москва подчеркивает, что готова вести переговоры с Киевом, и стремится к завершению конфликта. Вместе с тем, российская сторона не согласна на заморозку боевых действий и настаивает на устранении первопричин военной операции.

The Telegraph допустила, что Лавров во время беседы мог сообщить Рубио об отказе Москвы идти на заморозку по линии фронта. Зеленский и лидеры ЕС со своей стороны поддерживают предложение Трампа о немедленном прекращении боевых действий.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином под вопросом
Политика
Трамп раскрыл, когда станет известна судьба его встречи с Путиным
Политика
Дмитриев опроверг сообщения об отмене встречи Путина и Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Мошенники стали выманивать данные под видом заключения договоров на тепло Общество, 04:35
Трамп заявил о желании Путина и Зеленского закончить конфликт стран Политика, 04:27
FT узнала о предложении энергокомпаниям США плутония годов холодной войны Общество, 04:12
Аналитики рассказали, куда берут россияне туры для осеннего отдыха Общество, 04:00
Число ограничивших полеты аэропортов выросло до четырех Политика, 03:58
Маргарита Симоньян рассказала о первом курсе химиотерапии Общество, 03:42
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Британия направила военных в Израиль для контроля за перемирием в Газе Политика, 03:32
В Пензенской области ввели план «Ковер» Политика, 03:25
КНДР запустила баллистическую ракету Политика, 03:10
Трамп ответил на вопрос о дополнительных пошлинах для Китая Политика, 02:52
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
В Киеве и нескольких областях Украины прогремели взрывы Политика, 02:30
В Дублине начались акции из-за обвинений мигранта в насилии над ребенком Политика, 02:24