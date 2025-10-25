Дмитриев заявил о желании России завершить конфликт как можно скорее
Россия стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине, заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью CNN.
«Любая жертва — это огромная трагедия. Именно поэтому мы хотим как можно скорее положить конец этому конфликту», — сказал Дмитриев. Он добавил, что работает над диалогом для скорейшего окончания конфликта.
Дмитриев выразил уверенность, что у конфликта на Украине есть дипломатическое решение, а усилия президента США Дональда Трампа по его мирному урегулированию не являются напрасными.
В рамках своего визита в США Дмитриев также дал интервью журналистке Ларе Логан. В нем он, в частности, заявил, что администрация Трампа, в отличие от администрации Джо Байдена, желает понять позицию России.
Дмитриев прилетел с визитом в США 24 октября по приглашению, как он сам уточнил, американской стороны. Спецпредставитель прибыл в Штаты на фоне переноса встречи американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. Американский лидер объяснил отмену переговоров тем, что они были бы «неправильными» и не привели бы к желаемым результатам. Путин, в свою очередь, уточнил, что встреча не отменена, а перенесена.
