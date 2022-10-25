Кандидатов и докторов наук предложили освободить от частичной мобилизации

В Госдуме предложили освободить от частичной мобилизации кандидатов и докторов наук

Отсрочку от частичной мобилизации ранее предоставили студентам колледжей и вузов, аспирантам и ординаторам, а также пообещали отцам с тремя детьми. Новую инициативу выдвинул депутат Госдумы от КПРФ

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об освобождении кандидатов и докторов наук от призыва при частичной мобилизации. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Автор законопроекта — депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. Он предложил дополнить п. 4 ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», добавив туда упоминание, что «от частичной мобилизации освобождаются граждане, имеющие ученую степень доктора наук или кандидата наук».

В соответствии с п. 4 ст. 17 действующего закона призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине.

В действующем законе о мобилизации говорится, что на отсрочку от призыва могут рассчитывать признанные временно негодными к военной службе по здоровью, занятые уходом за тяжелобольными родственниками или инвалидами I группы, а также отцы, на иждивении у которых находятся четверо или более детей в возрасте до 16 лет.

В конце сентября в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается освободить от мобилизации отцов троих и более несовершеннолетних детей и детей до 23 лет, которые получают образование. В середине октября спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что эту категорию мужчин призывать не будут, однако это не мешает им пойти служить добровольно.

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После объявления частичной мобилизации Минобороны сообщило, что под нее не попадут женщины, многодетные отцы, негодные к военной службе по медицинским показаниям, срочники, а также получившие бронь от правительства сотрудники некоторых промышленных предприятий, ряд категорий работников из сферы ИТ, финансов, связи и СМИ.

Указами президента отсрочка от частичной мобилизации была предоставлена студентам, впервые получающим среднее специальное или высшее образование, а также аспирантам и ординаторам. Правительственный портал «Объясняем. РФ» уточнил, что решение о призыве студентов заочных отделений будут принимать призывные комиссии. Также отсрочку получат поступающие в магистратуру после бакалавриата в вузах с военной кафедрой.