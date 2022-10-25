Кандидатов и докторов наук предложили освободить от частичной мобилизации

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 октября
EUR ЦБ: 60,46 (+0,31) Инвестиции, 16:27
Курс доллара на 26 октября
USD ЦБ: 61,33 (+0,17) Инвестиции, 16:27
В МИДе предупредили об опасной черте столкновения России и НАТО Политика, 22:24
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 22:23
Кадыров заявил о джихаде и призвал солдат добывать западное оружие Политика, 22:15
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 22:01
Михаил Зыгарь заключил брак с участником проекта «Замуж за Бузову» Общество, 21:55
«Челси» обыграл «Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 21:38
Россия созвала заседание СБ ООН по биолабораториям на Украине Политика, 21:38
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как улучшить здравоохранение в России за счет медицинского туризма Партнерский проект, 21:38
Кандидатов и докторов наук предложили освободить от частичной мобилизации Политика, 21:37
ТАСС сообщил о задержании коммерческого директора Ксении Собчак Общество, 21:26
Минобороны получило часть бухты Золотой Рог в пользование на 20 лет Политика, 21:24
Удвоить штраф за второе нарушение: зачем ужесточать правила ОСАГО Партнерский проект, 21:15
В Совбезе России призвали к «десатанизации» Украины Политика, 21:11
Льюис Хэмилтон создал собственную кинокомпанию Спорт, 21:04
Военная операция на Украине ,  
0 

Кандидатов и докторов наук предложили освободить от частичной мобилизации

В Госдуме предложили освободить от частичной мобилизации кандидатов и докторов наук
Отсрочку от частичной мобилизации ранее предоставили студентам колледжей и вузов, аспирантам и ординаторам, а также пообещали отцам с тремя детьми. Новую инициативу выдвинул депутат Госдумы от КПРФ
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об освобождении кандидатов и докторов наук от призыва при частичной мобилизации. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Автор законопроекта — депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. Он предложил дополнить п. 4 ст. 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», добавив туда упоминание, что «от частичной мобилизации освобождаются граждане, имеющие ученую степень доктора наук или кандидата наук».

В соответствии с п. 4 ст. 17 действующего закона призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября, спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине.

В действующем законе о мобилизации говорится, что на отсрочку от призыва могут рассчитывать признанные временно негодными к военной службе по здоровью, занятые уходом за тяжелобольными родственниками или инвалидами I группы, а также отцы, на иждивении у которых находятся четверо или более детей в возрасте до 16 лет.

В конце сентября в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается освободить от мобилизации отцов троих и более несовершеннолетних детей и детей до 23 лет, которые получают образование. В середине октября спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что эту категорию мужчин призывать не будут, однако это не мешает им пойти служить добровольно.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Tom Miles / Reuters Запад останавливает обмен финансовыми данными с Россией. Что это значит
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как Китай захватывает мир через мегапроект и как США противостоят ему
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Спорт и память: какие упражнения выполнять, чтобы ничего не забывать
Исследования
Pro
Как преодолеть управленческий кризис: рассказывает Ицхак Адизес
Саммари
Pro
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Каковы шансы россиян найти работу за границей
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какая простая ежедневная привычка поможет отодвинуть старость
Исследования
Pro
Что ожидает регионы России в 2023-м — эфир с Натальей Зубаревич
Клуб инвесторов
Pro
Фото: Shutterstock Вашу рекламу увидят только боты: как распознать накрутку в «Телеграм»
Кейсы

После объявления частичной мобилизации Минобороны сообщило, что под нее не попадут женщины, многодетные отцы, негодные к военной службе по медицинским показаниям, срочники, а также получившие бронь от правительства сотрудники некоторых промышленных предприятий, ряд категорий работников из сферы ИТ, финансов, связи и СМИ.

Указами президента отсрочка от частичной мобилизации была предоставлена студентам, впервые получающим среднее специальное или высшее образование, а также аспирантам и ординаторам. Правительственный портал «Объясняем. РФ» уточнил, что решение о призыве студентов заочных отделений будут принимать призывные комиссии. Также отсрочку получат поступающие в магистратуру после бакалавриата в вузах с военной кафедрой.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
частичная мобилизация призыв Отсрочка от мобилизации Госдума КПРФ
Материалы по теме
Росимущество оплатит мобилизованным арендаторам счета за коммуналку
Политика
В Думе заявили, что решение об отсрочке многодетным довели до военкоматов
Политика
Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter