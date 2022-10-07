Путин подписал закон о трудовых гарантиях мобилизованным
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в Трудовой кодекс (ТК), которые предусматривают дополнительные гарантии гражданам, которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Внесенные в законодательство изменения предусматривают приостановку трудового договора граждан, призванных на военную службу по мобилизации или находящихся в запасе и заключивших контракт о прохождении военной службы. Согласно утвержденной норме, ушедший на военную службу сотрудник не может быть уволен.
Для граждан этих категорий трудовой договор приостанавливается до окончания срока службы, а работодатель обязан выплатить работнику зарплату и все причитающиеся выплаты за период до приостановки договора. На время прохождения службы за работником сохраняются полученные на работе соцгарантии, в том числе дополнительное страхование работника, негосударственное пенсионное обеспечение, улучшение социально-бытовых условий сотрудника и членов его семьи и др. Кроме того, период военной службы засчитывается в трудовой стаж.
После завершения службы у сотрудника с приостановленным трудовым договором будет три месяца для возвращения к работе. Если он не приступит к обязанностям в установленный срок, то может быть уволен по инициативе работодателя.
Соответствующие поправки в ТК ранее одобрили Госдума и Совет Федерации.
Президент также подписал закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным, участвующим в спецоперации на Украине контрактникам, добровольцам и членам их семей.
Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Минобороны утверждало, что она коснется прошедших срочную службу, имеющих боевой опыт и военную специальность. Власти регионов признавали ошибки при проведении призыва, Путин призывал их исправлять и возвращать домой тех, кого мобилизовали без надлежащих оснований.