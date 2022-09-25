Власти разъяснили вопрос об отсрочке при поступлении в магистратуру

Если студент после бакалавриата идет обучаться по программе специалитета, то теряет право на отсрочку

Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Поступающие в магистратуру после бакалавриата с военной кафедрой получат отсрочку по призыву в рамках частичной мобилизации, сообщил правительственный портал «Объясняем РФ».

«Если выпускник ВУЦ [Военного учебного центра] после бакалавриата продолжает обучение по программе магистратуры, отсрочка от призыва сохраняется. Если же он идет обучаться по программе специалитета, то теряет право на отсрочку», — указывает портал в публикации, посвященной вопросам о проведении частичной мобилизации.

В сообщении также указано, что студенты, получающие первое высшее образование на очном или очно-заочном отделении, не будут призываться в рамках частичной мобилизации, в случае другой формы обучения решение будет приниматься приемной комиссией.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Это решение было принято спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине и, по словам президента, является ответом на угрозы, с которыми сталкивается страна. Призвать планируется 300 тыс. человек, тех, кто служил, получил военную специальность и имеет боевой опыт, говорил министр обороны Сергей Шойгу.

24 сентября Путин подписал указ о предоставлении отсрочки студентам вузов и колледжей, которые получают первое образование. Документ вступил в силу в тот же день. В Министерстве образования и науки позже пояснили, что право на отсрочку имеют и аспиранты, поскольку тоже являются обучающимися.

Как сообщали в Минобороны, от призыва также освободят многодетных родителей, тех, кто ухаживает за членом семьи или инвалидом первой группы, работников оборонных предприятий, отдельных специалистов ИT-отрасли, СМИ и банковской сферы.