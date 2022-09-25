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Власти разъяснили вопрос об отсрочке при поступлении в магистратуру

Если студент после бакалавриата идет обучаться по программе специалитета, то теряет право на отсрочку
Фото: Денис Абрамов / ТАСС
Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Поступающие в магистратуру после бакалавриата с военной кафедрой получат отсрочку по призыву в рамках частичной мобилизации, сообщил правительственный портал «Объясняем РФ».

«Если выпускник ВУЦ [Военного учебного центра] после бакалавриата продолжает обучение по программе магистратуры, отсрочка от призыва сохраняется. Если же он идет обучаться по программе специалитета, то теряет право на отсрочку», — указывает портал в публикации, посвященной вопросам о проведении частичной мобилизации.

В сообщении также указано, что студенты, получающие первое высшее образование на очном или очно-заочном отделении, не будут призываться в рамках частичной мобилизации, в случае другой формы обучения решение будет приниматься приемной комиссией.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Это решение было принято спустя семь месяцев после начала спецоперации на Украине и, по словам президента, является ответом на угрозы, с которыми сталкивается страна. Призвать планируется 300 тыс. человек, тех, кто служил, получил военную специальность и имеет боевой опыт, говорил министр обороны Сергей Шойгу.

24 сентября Путин подписал указ о предоставлении отсрочки студентам вузов и колледжей, которые получают первое образование. Документ вступил в силу в тот же день. В Министерстве образования и науки позже пояснили, что право на отсрочку имеют и аспиранты, поскольку тоже являются обучающимися.

Как сообщали в Минобороны, от призыва также освободят многодетных родителей, тех, кто ухаживает за членом семьи или инвалидом первой группы, работников оборонных предприятий, отдельных специалистов ИT-отрасли, СМИ и банковской сферы.

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