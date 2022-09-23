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Военная операция на Украине ,  
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Власти допустили призыв студентов-заочников по решению комиссии

«Объясняем РФ»: студенты-заочники могут быть призваны по решению комиссии
Призвать могут врачей, а также выпускников военных вузов, которые прошли обучение по программам военной подготовки сержантов, старшин, солдат и матросов запаса
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Студентов, получающих образование на заочном отделении, могут призвать на службу в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии, сообщил запущенный российским правительством портал «Объясняем РФ».

«Призыв студентов, обучающихся на очном отделении, по мобилизации не планируется. Студенты-заочники могут быть привлечены по решению призывной комиссии по мобилизации», — говорится в публикации, посвященной часто задаваемым вопросам о мобилизации.

Что известно о частичной мобилизации в России
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Там пояснили, что в период мобилизации призыву подлежат люди с одной из трех категорий годности к военной службе — А, Б и В (годен, годен с незначительными ограничениями и ограниченно годен).

Портал также указал, что мобилизации могут подлежать врачи, поскольку все медицинские специальности являются военно-учетными. «Медработников планируется призывать согласно мобилизационным заданиям и предписаниям», — отмечается в сообщении.

На службу в рамках мобилизации также могут быть призваны выпускники военных вузов, которые прошли программы военной подготовки сержантов, старшин запаса, солдат и матросов запаса. То же касается выпускников военных кафедр при государственных вузах, пребывающих в запасе, указывается в сообщении.

Отдельный порядок действует в отношении сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, поскольку они состоят на специальном военном учете, отмечает портал.

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Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Ее необходимость он объяснил защитой суверенитета и территориальной целостности России, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях». В рамках частичной мобилизации планируется привлечь 300 тыс. человек и только тех, кто имеет военные специальности, говорил министр обороны Сергей Шойгу.

Россия с 24 февраля ведет специальную военную операцию на Украине. Москва называла ее целями защиту населения и «полное освобождение» Донбасса, а также обеспечение безопасности России. 23 сентября на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках начались референдумы об их вхождении в состав России.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине частичная мобилизация студенты
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