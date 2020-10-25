В Армении заявили о доказательствах участия Анкары в конфликте в Карабахе

Генпрокуратура Армении заявила, что в августе Анкара и Баку проводили совместные учения для отработки навыков боя в горной местности. После этого в боевых действиях в Нагорном Карабахе участвовал турецкий спецназ

Задние Генеральной прокуратуры Армении (Фото: prosecutor.am)

Генпрокуратура Армении получила доказательства участия турецких военных в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, Генпрокуратура занималась предварительным расследованием уголовного дела, возбужденного по факту развязывания Азербайджаном войны в Нагорном Карабахе.

«Была получена фактическая информация о том, что с начала августа этого года вооруженные силы Турции проводили массовые боевые учения с военнослужащими Азербайджана», — заявили в Генпрокуратуре.

Тренировки военных были направлены на получение навыков войны в горных условиях. Как сообщает пресс-служба, в ходе учений «военнослужащие ВС Турции заявили, что в ближайшее время следует нанести удар по военным позициям Арцаха».

После этого, как утверждают в Ереване, военнослужащие турецкого спецназа принимали непосредственное участие в боевых действиях в регионе.