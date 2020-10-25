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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Армении заявили о доказательствах участия Анкары в конфликте в Карабахе

Генпрокуратура Армении заявила, что в августе Анкара и Баку проводили совместные учения для отработки навыков боя в горной местности. После этого в боевых действиях в Нагорном Карабахе участвовал турецкий спецназ
Задние Генеральной прокуратуры Армении
Задние Генеральной прокуратуры Армении (Фото: prosecutor.am)

Генпрокуратура Армении получила доказательства участия турецких военных в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ведомства.

Как говорится в сообщении, Генпрокуратура занималась предварительным расследованием уголовного дела, возбужденного по факту развязывания Азербайджаном войны в Нагорном Карабахе.

«Была получена фактическая информация о том, что с начала августа этого года вооруженные силы Турции проводили массовые боевые учения с военнослужащими Азербайджана», — заявили в Генпрокуратуре.

Тренировки военных были направлены на получение навыков войны в горных условиях. Как сообщает пресс-служба, в ходе учений «военнослужащие ВС Турции заявили, что в ближайшее время следует нанести удар по военным позициям Арцаха».

После этого, как утверждают в Ереване, военнослужащие турецкого спецназа принимали непосредственное участие в боевых действиях в регионе.

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Ильхам Алиев

С самого начала вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в конце сентября Армения обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана, а также поставках вооружений и военных специалистов. В Баку и Анкаре эти утверждения опровергают.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что именно Анкара склонила Баку к началу боевых действий. Газета The Wall Street Journal в октябре писала, что в спорный регион были переброшены сотни сирийских наемников, связанных с Турцией. За участие в войне они получают по $2 тыс. в месяц.

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Вместе с тем вице-президент Турции Фуат Октай заявлял, что Анкара «без промедления» отправит своих солдат и военную технику в Нагорный Карабах, если поступит соответствующая просьба о помощи со стороны Азербайджана.

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин говорил, что очередное обострение ситуации в Карабахе осложняется принципиально новым фактором — открытым выступлением Турции на стороне Азербайджана.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Михаил Котляр
Армения Турция Нагорный Карабах
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