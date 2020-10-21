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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Анкаре заявили о готовности отправить войска на помощь Азербайджану

Если от Азербайджана поступит просьба о военной помощи, Турция не будет колебаться, заявил вице-президент страны Фуат Октай
Степанакерт, Азербайджан
Степанакерт, Азербайджан (Фото: Reuters)

Турция «без колебаний» отправит солдат и окажет военную поддержку Азербайджану, если такой запрос поступит от Баку, сказал в среду вице-президент Фуат Октай, сообщает Reuters.

Он пояснил, что пока такой просьбы от правительства Азербайджана не поступало.

Заявление было сделано в интервью телекомпании CNN Turk. Октай также раскритиковал деятельность Минской группы ОБСЕ, созданную для урегулирования конфликта и возглавляемую Францией, Россией и Соединенными Штатами.

По его словам, группа пытается сохранить карабахский вопрос нерешенным и поддерживает Армению как в политическом, так и в военном отношении.

Материал дополняется.

Автор
Владислав Гордеев
Турция военная помощь Азербайджан
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