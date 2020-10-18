Пашинян обвинил Анкару в организации нападения Баку на Карабах

Никол Пашинян (Фото: Алексей Дружинин / AP)

Турция склонила Азербайджан к нападению на Нагорный Карабах. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Этот конфликт не начался бы без вмешательства Турции. Именно Турция призвала Азербайджан атаковать Нагорный Карабах», — подчеркнул он.

По словам Пашиняна, Анкара придерживается на Южном Кавказе той же стратегии, что и в Средиземноморье против Греции и Кипра, в Ливии, Сирии и Ираке. «Это экспансионистская политика», — пояснил он.

Премьер-министр напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров о прекращении огня заявил, что не хочет, чтобы Азербайджан прекратил боевые действия в регионе. Более того, отметил он, турки посылают своих военных, а также боевиков из Сирии для сражения на стороне Баку.

Пашинян ранее говорил, что именно Турция является главным спонсором конфликта. «По решению и под патронажем Турции было принято решение начать войну, атаку против Нагорного Карабаха», — утверждал он.