Пашинян обвинил Анкару в организации нападения Баку на Карабах

Посол Армении в России Вардан Тоганян также передавал, что Турция перебросила из Сирии в зону конфликта около 4 тыс. наемников. Об отправке наемников сообщала и газета The Wall Streеt Journal со ссылкой на источники в Сирии.
Азербайджан и Турция отрицали участие Анкары в конфликте, в том числе использование наемников.
Ранее Эрдоган заявил, что Россия вместе с США и Францией оказывают «всевозможную поддержку» Армении, поставляя оружие. По словам турецкого лидера, именно Ереван ответственен за нарушение режима прекращения огня, действующего в зоне конфликта из-за Нагорного Карабаха.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 октября сообщил, что армянские предприниматели под видом гражданских грузов ввозят в страну из России наемников и оружие.
Президент группы компаний «Ташир» и президент Ассоциации армянских предпринимателей России Самвел Карапетян счел заявление азербайджанского лидера «абсурдным» и «безосновательным». Россия на новые обвинения пока не реагировала.
Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях и ввели военное положение.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.