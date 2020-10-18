Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Прокурор Минска назвал сумму причиненного ущерба от акций протеста Политика, 23:33 Как пандемия повлияла на бизнес в России. Цифры и факты РБК и SAP, 23:10 Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 6 тыс. человек Общество, 23:05 МВД предложило запретить ездить на летней резине зимой Общество, 22:57 Судейские ошибки и гол Кокорина. Чем запомнился 11-й тур РПЛ Спорт, 22:40 Пашинян обвинил Анкару в организации нападения Баку на Карабах Политика, 22:32 Ученые обнаружили еще один признак жизни на Венере Общество, 22:31 Президент Армении назвал условие признания независимости Карабаха Политика, 22:14 Суд отправил под домашний арест главу Выборгского района Ленобласти Общество, 22:12 Ван Дейка из «Ливерпуля» прооперируют из-за травмы колена Спорт, 21:56 Жириновский предложил запретить выезд из России из-за вспышки COVID-19 Политика, 21:45 В Воронеже произошел пожар на складе Общество, 21:34 Взыскательные и капризные: аренда бизнес-джетов и сарафанное радио РБК и Райффайзенбанк, 21:21 В Карабахе сообщили о еще 37 погибших армянских военных Общество, 21:10
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Пашинян обвинил Анкару в организации нападения Баку на Карабах

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Алексей Дружинин / AP)

Турция склонила Азербайджан к нападению на Нагорный Карабах. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Этот конфликт не начался бы без вмешательства Турции. Именно Турция призвала Азербайджан атаковать Нагорный Карабах», — подчеркнул он.

По словам Пашиняна, Анкара придерживается на Южном Кавказе той же стратегии, что и в Средиземноморье против Греции и Кипра, в Ливии, Сирии и Ираке. «Это экспансионистская политика», — пояснил он.

Премьер-министр напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров о прекращении огня заявил, что не хочет, чтобы Азербайджан прекратил боевые действия в регионе. Более того, отметил он, турки посылают своих военных, а также боевиков из Сирии для сражения на стороне Баку.

Пашинян ранее говорил, что именно Турция является главным спонсором конфликта. «По решению и под патронажем Турции было принято решение начать войну, атаку против Нагорного Карабаха», — утверждал он.

WSJ сообщила об отправке в Карабах связанных с Турцией сирийских боевиков
Политика
Фото: Alex McBride / Getty Images

Посол Армении в России Вардан Тоганян также передавал, что Турция перебросила из Сирии в зону конфликта около 4 тыс. наемников. Об отправке наемников сообщала и газета The Wall Streеt Journal со ссылкой на источники в Сирии.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Азербайджан и Турция отрицали участие Анкары в конфликте, в том числе использование наемников.

Ранее Эрдоган заявил, что Россия вместе с США и Францией оказывают «всевозможную поддержку» Армении, поставляя оружие. По словам турецкого лидера, именно Ереван ответственен за нарушение режима прекращения огня, действующего в зоне конфликта из-за Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 октября сообщил, что армянские предприниматели под видом гражданских грузов ввозят в страну из России наемников и оружие.

Президент группы компаний «Ташир» и президент Ассоциации армянских предпринимателей России Самвел Карапетян счел заявление азербайджанского лидера «абсурдным» и «безосновательным». Россия на новые обвинения пока не реагировала.

Боевые действия между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях и ввели военное положение.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Никол Пашинян Турция Нагорный Карабах Азербайджан нападение
Материалы по теме
В Карабахе сообщили о еще 37 погибших армянских военных
Общество
Эрдоган обвинил США и Россию в поставках оружия Армении
Политика
Азербайджан заявил о готовности передать тела армянских солдат
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter