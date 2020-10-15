Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 77,95 (+0,67) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 91,45 (+0,75) Инвестиции, 12:52
Навальный и глава ФБК подали жалобу на решение об аресте имущества Политика, 17:51 Успешное IPO в Лондоне сделало бизнесменов из Казахстана миллиардерами Инвестиции, 17:50 РФС заявил о желании провести часть матчей молодежного Евро-2021 Спорт, 17:50 Алиев заявил о быстром завершении конфликта в Карабахе при участии Турции Политика, 17:46 МИД пообещал ответ на санкции ЕС из-за отравления Навального Политика, 17:42 Ученые хотят нанести на карту каждое дерево на планете Стиль, 17:36 Решетников предложил уйти от понятия «антикризис» из-за новой реальности Экономика, 17:34 Новый тренер «Динамо» увидел в команде много «интересных футболистов» Спорт, 17:31 Премьер Киргизии заявил о получении полномочий президента Политика, 17:30 Атомная энергетика: от уранового рудника до электростанции «РБК Стиль» и «Росатом», 17:25 Стало известно о переходе бывшего футболиста МЮ в московское «Динамо» Спорт, 17:13 Евразийский союз ответил на жалобу России на новый запрет Казахстана Политика, 17:09 Музыкальной лэйбл группы BTS в первый день IPO подорожал вдвое Стиль, 17:06 Эксперты объяснили 40% утечек данных невнимательностью и наивностью Технологии и медиа, 17:00
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Алиев заявил о быстром завершении конфликта в Карабахе при участии Турции

Участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе может существенно ускорит его окончание. Об этом в интервью турецкому телеканалу NTV заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Необходимо учитывать существующие реалии, и реальное положение, а они таковы, что без Турции в этом регионе никакой вопрос не может быть решен. Это показала история последних лет и кому-то это может понравиться, кому-то нет, но это правда», — сказал глава государства (цитата по «Интерфакс-Азербайджан»).

По его словам, Баку с первых часов конфликта четко и открыто выражал свою позицию касательно участия Турции в вопросе его разрешения. «Турция в этом процессе должна быть, и если она будет, то очень скоро этот конфликт остановится и начнется процесс примирения», — убежден Алиев.

Как отметил президент, Турция играет активную роль в регионе, являясь соседом Азербайджана, Армении и Грузии. «Это ее право, так было исторически», — добавил политик.

Говоря о создании турецкой военной базы на территории Азербайджана, Алиев сказал, что этот вопрос Анкарой и Баку не обсуждался. При этом он напомнил, страны уже подписали множество соглашений, в том числе о сотрудничестве в военной сфере.

Материал дополняется.

Автор
Михаил Юшков
Азербайджан Ильхам Алиев Армения Нагорный Карабах Турция
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter