Алиев заявил о быстром завершении конфликта в Карабахе при участии Турции

Участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе может существенно ускорит его окончание. Об этом в интервью турецкому телеканалу NTV заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Необходимо учитывать существующие реалии, и реальное положение, а они таковы, что без Турции в этом регионе никакой вопрос не может быть решен. Это показала история последних лет и кому-то это может понравиться, кому-то нет, но это правда», — сказал глава государства (цитата по «Интерфакс-Азербайджан»).

По его словам, Баку с первых часов конфликта четко и открыто выражал свою позицию касательно участия Турции в вопросе его разрешения. «Турция в этом процессе должна быть, и если она будет, то очень скоро этот конфликт остановится и начнется процесс примирения», — убежден Алиев.

Как отметил президент, Турция играет активную роль в регионе, являясь соседом Азербайджана, Армении и Грузии. «Это ее право, так было исторически», — добавил политик.

Говоря о создании турецкой военной базы на территории Азербайджана, Алиев сказал, что этот вопрос Анкарой и Баку не обсуждался. При этом он напомнил, страны уже подписали множество соглашений, в том числе о сотрудничестве в военной сфере.