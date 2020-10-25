Алиев назвал условие режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Баку готов к обсуждению нового перемирия в Нагорном Карабахе, если Ереван заявит о приверженности базовым принципам урегулирования конфликта. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Fox News.

«Мы готовы сегодня согласовать прекращение огня», — сказал он, отметив, что Армения должна быть привержена базовым принципам, разработанным Соединенными Штатами Америки, Россией и Францией.

Он напомнил, что два дня назад премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об отсутствия дипломатического решения карабахского конфликта в настоящее время. Алиев подчеркнул, что Армения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН должна взять обязательство по освобождению земель.

По словам президента, Азербайджан выступает против вовлечения в войну третьих стран и расширения конфликта. «Мы абсолютно против интернационализации конфликта в какой-либо форме, чтобы не допустить его расширения», — заявил он.

Алиев отметил, что Ереван просили направить в зону боевых действий российских военнослужащих, что, по мнению президента, «абсолютно неэффективно и противоречит нормам международного права». «Наша позиция заключается в том, что все страны региона и мира должны воздержаться от прямого участия в конфликте», — добавил Алиев.