Генпрокурор Саудовской Аравии назвал убийство журналиста преднамеренным

Подозреваемые в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи планировали преступление, заявил генпрокурор Саудовской Аравии. ​​Хашкаджи был убит в саудовском консульстве в Стамбуле

Консульство Саудовской Аравии в Стамбуле (Фото: Osman Orsal / Reuters)

Убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле было преднамеренным. Такое заявление сделал генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб, сообщает государственный телеканал Саудовской Аравии al-Ekhbariya в Twitter.

По словам генпрокурора, о том, что убийство было преднамеренным, сообщила Эр-Рияду турецкая сторона — убийство расследует совместная группа двух стран.

​​Джамаль Хашкаджи, обозреватель американской The Washington Post, пропал 2 октября. Журналист был известен как критик режима Саудовской Аравии, сам себя он называл изгнанником.

В день исчезновения Хашкаджи отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, у здания консульства Хашкаджи ждала невеста. Она сидела у входа в здание в течение пяти часов, после чего сотрудники дипмиссии сказали ей, что журналист уже ушел.

Саудовская Аравия признала, что журналист умер в консульстве, только 20 октября. Эр-Рияд заявил, что смерть наступила в результате ссоры, возникшей в ходе его визита в дипломатическое учреждение.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что журналист был убит самым жестоким образом, а не умер случайно.

После исчезновения журналиста газета Washington Post писала, что часы Apple Watch, которые носил Хашкаджи​ в ходе его визита в саудовское консульство, записали момент его убийства и допрос, который этому предшествовал. Записи были отправлены на смартфон Хашкаджи и сохранены в iCloud, откуда их смогла получить его невеста.

Кроме того, Sky News и CNN также сообщали со ссылкой на источники, что журналиста расчленили после смерти, однако Эрдоган в своем выступлении эти данные не подтвердил, заявив, что тело Хашкаджи все еще разыскивают.