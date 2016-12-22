СМИ узнали об обнаружении в машине саудовского консульства вещей Хашкаджи

В машине с номерными знаками, оформленными на саудовское генконсульство в Стамбуле, были обнаружены два чемодана с вещами, предположительно, принадлежавшими погибшему журналисту Джамалю Хашкаджи. Об этом сообщают CNN Turk и Haberturk.

Отмечается, что в настоящий момент обыск автомобиля завершен и вещи изъяты. Машина была обнаружена на парковке в районе Султангази вдалеке от консульства.

Хашкаджи пропал 2 октября, в этот день он посещал генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти королевства признали смерть журналиста в консульстве только 20 октября. В Эр-Рияде заявили, что журналист погиб после ссоры. Как писал Reuters со ссылкой на саудовского чиновника, Хашкаджи был убит «удушающим захватом», который применили при его попытке покинуть здание и позвать на помощь. 23 октября король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз принял семью Хашкаджи в своей резиденции и выразил соболезнования.

Официально об обнаружении тела журналиста не сообщалось. При этом глава турецкой партии «Ватан» Догу Периджек утверждал, что спецслужбы нашли фрагменты тела в колодце у консульства. Телеканал Sky News со ссылкой на источники также писал об обнаружении останков Хашкаджи.