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Sky News узнал о найденных частях тела пропавшего саудовского журналиста
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Sky News узнал о найденных частях тела пропавшего саудовского журналиста
Общество, 16:38
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Sky News узнал о найденных частях тела пропавшего саудовского журналиста
Со ссылкой на источники телеканал сообщил о том, что тело журналиста, пропавшего во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, обнаружено. По данным Sky News, его расчленили и «изуродовали»
Фото: Huseyin Aldemir / Reuters

Турецкие правоохранительные органы нашли тело пропавшего на территории генконсульства Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на свои источники. По словам собеседников издания, журналиста расчленили, а его лицо «изуродовали».

Ранее во вторник о том, что некоторые фрагменты тела журналиста были найдены в колодце во дворе саудовского генконсульства в Стамбуле со ссылкой на источники в правоохранительных органах заявлял глава турецкой партии «Ватан» Догу Перинджек. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган во время выступления в парламенте заявил, что останки Хашкаджи найти пока не удалось. По словам Эрдогана, «журналист был убит самым жестоким образом», а его останки ищут сейчас в окрестностях Стамбула.

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Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи писал для газеты The Washington Post. Он был известен как критик властей Саудовской Аравии, постоянно проживал в Стамбуле и ​пропал 2 октября после того, как отправился в генконсульство своей родины для оформления документов, необходимых ему для свадьбы. Его невеста, гражданка Турции Хатидже Дженгиз, ожидала жениха у ограды консульства и забила тревогу, когда не дождалась его даже после закрытия дипучреждения.

Власти Саудовской Аравии официально признали гибель Хашкаджи 20 октября. Согласно заявлению Эр-Рияда, в здании консульства произошел конфликт, повлекший смерть журналиста. Одновременно саудовские власти отправили в отставку высокопоставленного сотрудника разведки страны генерала Ахмеда Ассири​. Эр-Рияд также создал межведомственный комитет, которому предстоит реформировать ведомство.

23 октября король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Сальман аль-Сауд выразили соболезнования родственникам погибшего журналиста во время личной встречи, сообщило национальное новостное агентство Саудовской Аравии (SPA).

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На фоне пропажи журналиста министр финансов США, глава МВФ и некоторые другие американские топ-менеджеры отказались от запланированных поездок в Саудовскую Аравию, а европейские страны потребовали провести расследование.

Одной из мер, которую рассматривали западные страны, могли быть санкции против Эр-Рияда. О подготовке таких мер сообщала британская газета Independent, не исключал введения ограничительных мер против саудитов и президент США Дональд Трамп.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Sky News
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