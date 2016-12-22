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Эрдоган обвинил саудитов в жестоком убийстве журналиста в консульстве
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Эрдоган обвинил саудитов в жестоком убийстве журналиста в консульстве
Политика, 12:48
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Эрдоган обвинил саудитов в жестоком убийстве журналиста в консульстве
Убийство журналиста Джемаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле было преднамеренным и жестоким, заявил президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

В ходе выступления в парламенте Турции Реджеп Эрдоган заявил, что убийство Хашкаджи было тщательно спланировано. Он не согласился с доводами Эр-Рияда, что Хашкаджи случайно погиб во время потасовки, сообщает издание The Guardian

«Журналист был убит самым жестоким образом», — сказал Эрдоган.

По словам Эрдогана, для убийства Хашкаджи была задействована группа из 18 человек, трое из которых прибыли в Турцию за день до смерти журналиста. Помимо этого в самом здании консульства были отключены камеры. Система видеонаблюдения работала лишь у входа в здание. Просмотревшие запись специалисты выяснили, что Хашкаджи 2 октября зашел в консульство, но потом оттуда не вышел.

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Эрдоган также заявил, что тело Хашкаджи до сих пор не найдено. Тем самым он не подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что часть останков была найдена в колодце во дворе консульства. По словам президента, тело журналиста сейчас ищут в окрестностях Стамбула.

Эрдоган пообещал, что не будет замалчивать подробности расследования преступления, которое он назвал «преднамеренным и тщательно спланированным политическим убийством», но намерен дождаться окончательных выводов следствия. «Злодейское преступление должно быть раскрыто, а виновные — предстать перед правосудием», — добавил он.

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Турецкий президент также отметил, что, по его данным, в Саудовской Аравии было арестовано 18 подозреваемых в преступлении. Однако он подчеркнул, что Турцию и весь мир не устроит, если виновными будут объявлены лишь несколько сотрудников спецслужб. По его словам, необходимо международное расследование убийства, а подозреваемых необходимо доставить в Турцию и судить их в этой стране.

«Все [виновные] от самого верха до самого низа должны быть названы поименно и понести наказание, которого заслуживают», — отметил Эрдоган.

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Известный своей критикой в отношении саудовских властей журналист Джамаль Хашкаджи ​пропал 2 октября, после того как отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Власти Саудовской Аравии официально признали гибель Хашкаджи 20 октября. Согласно заявлению Эр-Рияда, в здании саудовского консульства произошел конфликт, повлекший смерть журналиста.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Турция
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