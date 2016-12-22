Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашкаджи в своем консульстве

Власти Саудовской Аравии рассказали о гибели журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии и одновременно отправили в отставку замглавы своей разведки

Турецкие специалисты перед обыском резиденции консула Саудовской Аравии в Стамбуле (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Саудовская Аравия признала смерть журналиста ​Джамаля Хашкаджи в консульстве страны в Стамбуле. Об этом сообщает государственный телеканал Al Ekhbariya со ссылкой на генпрокурора страны.

Одновременно с признанием саудовские власти отправили в отставку высокопоставленного сотрудника разведки страны генерала Ахмеда Ассири​. Он также лишен статуса советника королевского двора. Кроме того, уволен советник кронпринца Сауд аль-Кахтани.

Расследование гибели журналиста еще продолжается, эти результаты предварительные, заявил генпрокурор. Он уточил, что Хашкаджи был убит в результате ссоры с людьми, которых он встретил в консульстве. Генпрокурор не уточнил, кем были эти люди, но добавил, что по делу были задержаны 18 человек, являющихся подданными Саудовской Аравии.​

Как отмечает телеканал со ссылкой на официальный источник, власти пообещали предпринять необходимые меры для установления всех обстоятельств гибели Джамаля Хашкаджи и обещают привлечь всех виновных к ответственности.

Эр-Рияд не остановится на отставке Ассири, сообщает Al Ekhbariya, кронпринц Мухаммед бен Салман возглавит межведомственный комитет, который займется реструктуризацией разведки страны.

Журналист и оппозиционер власти Саудовской Аравии Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, когда отправился в саудовское консульство в Стамбуле. Турция заявляла, что он был убит группой саудовцев, которые приехали в консульство незадолго до визита Хашкаджи. Эр-Рияд сначала отрицал все обвинения.

Пропажа журналиста и сообщения о причастности Эр-Рияда к его гибели вызвали резонанс в мире. Министр финансов США, глава МВФ и некоторые другие американские топ-менеджеры отказались от запланированных поездок в Саудосвкую Аравию. Британская газета Independent вовсе сообщала, что в Лондоне начали готовиться к введению санкций. Введения ораничительных мер против саудитов не исключал и Дональд Трамп.

The New York Times писала, что турецкой стороне удалось установить связь между подозреваемыми в убийстве Хашкаджи и кронпринцем Саудовской Аравии. Позднее газета сообщила, что для того, чтобы отвести подозрения от наследного принца, Эр-Рияд обвинит в смерти журналиста именно Ахмеда Ассири​.