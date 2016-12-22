Трамп заподозрил саудовского принца в причастности к убийству Хашкаджи

Трамп не исключил причастности наследного принца бен Салмана к планированию убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле. По мнению президента США, такие операции как раз находятся в компетенции наследника престола

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп предположил, что саудовский наследник престола ​Мухаммед бен Салман может быть причастен к планированию убийства Джамаля Хашкаджи. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста The Wall Street Journal.

Трамп отметил, что верит в то, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз не был в курсе планов ликвидировать журналиста. Он не исключил, что планирование операции могло осуществляться на более низком уровне. «На этом уровне принц в большей степени занимается этими вещами. Он всем этим занимается, так что, если кто-то к этому причастен, это может быть он», — объяснил президент США.

Принц Мухаммед бен Салман 24 октября прокомментировал ситуацию. Он отметил, что инцидент Хашкаджи стал болезненным и правосудие должно восторжествовать, передает Reuters. Наследник престола обещал, что все виновники случившегося будут наказаны. По его словам, Саудовская Аравия и Турция будут работать вместе над расследованием обстоятельств инцидента. Ранее бен Салман принес соболезнования семье погибшего журналиста.

После признания Эр-Риядом факта гибели журналиста, наряду с задержаниями лиц, предположительно ответственных за гибель Хашкаджи, в отставку был отправлен советник принца. Турецкие издания Sabah и Hurriyet со ссылкой на источники заявили, что именно советник Ахмед Ассири отдал приказ об убийстве Хашкаджи. В то же время источники The New York Times утверждали, что обвинения в адрес Ассири связаны с попыткой отвести подозрения от самого наследного принца. Собеседники издания говорили о планах Эр-Рияда заявить, что Ассири получил устный приказ доставить Хашкаджи на допрос в королевство, но «или не понял инструкции, или перешел границы своих полномочий».

Кроме того, 17 октября NYT писала о связи пятерых подозреваемых в причастности к убийству саудовцев с принцем. Один из них, чье имя, по данным издания, — Махер Абдулазиз Мутреб, неоднократно сопровождал принца в зарубежных поездках и мог быть его личным телохранителем.

Глава МИД Саудовской Аравии опроверг вероятную причастность Мухаммеда бен Салмана к инциденту.

В субботу, 20 октября, саудовские власти заявили, что Хашкаджи погиб в результате конфликта с людьми, которые встретили его в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По версии Эр-Рияда, убийство не было заранее спланировано и ответственность за него несут исключительно участники встречи с журналистом. По делу об убийстве, как заявляли в генпрокуратуре страны, уже задержаны 18 человек, являющиеся подданными Саудовской Аравии. До этого саудовские власти отрицали все обвинения в причастности к гибели журналиста.