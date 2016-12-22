СМИ сообщили о записи убийства саудовского журналиста его умными часами

Apple Watch, которые находились на руке исчезнувшего в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста, записали разговоры, предшествовавшие убийству Джамаля Хашкаджи. Записи смарт-часы сохранили на iCloud в его аккаунте

Фото: Murad Sezer / Reuters

Умные часы Apple Watch, находившиеся на руке саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который пропал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, записали момент его убийства, а также разговоры, которые этому предшествовали, сообщает турецкая газета Sabah. Об этом, по ее данным, еще перед тем, как обратиться к турецким властям рассказала невеста Хашкаджи Хатидже Дженгиз (Hatice Cengiz). Девушка проводила журналиста и ждала его у входа в консульство.

«Часы Apple Watch записали голоса», — утверждала она. Перед тем, как отправиться в консульство Саудовской Аравии Хашкаджи, по словам Дженгиз, оставил ей свой телефон. Аудиозаписи, которые Apple Watch сделали в ходе общения журналиста с представителями учреждения, впоследствии автоматически были переправлены на смартфон Хашкаджи, а позже были сохранены в его аккаунте в облачном хранилище Apple iCloud. Все они, по информации Sabah, свидетельствуют о том, что в консульстве саудовский журналист был допрошен, подвергнут пыткам, а после — убит.

Однако на телефоне и в iCloud, по информации газеты, сохранились не все аудиофайлы. Обнаружив после смерти Хашкаджи, что Apple Watch вели диктофонную запись, люди, которые разговаривали с журналистом, попытались разблокировать умные часы при помощи пароля. Впоследствии сделать это им удалось при помощи отпечатка пальца Хашкаджи. Согласно имеющейся у Sabah информации, саудовская разведка смогла удалить некоторые файлы, но не все — часть из них уже была сохранена на iCloud. Также аудиофайлы, записанные умными часами во время посещения журналистом саудовского консульства, занимающиеся делом Хашкаджи сотрудники правоохранительных органов обнаружили на смартфоне, который был у невесты журналиста.

Теперь, как указывает Sabah, сотрудники правоохранительных органов пытаются установить, где ​находится тело Хашкаджи.

Саудовский журналист отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов 2 октября. С тех пор он не выходил на связь. У здания консульства в день исчезновения Хашкаджи его ждала невеста (в консульство ее не пустили). После пяти часов ожидания, девушке сообщили, что мужчина покинул здание. При этом на камеры наблюдения, как стало известно позже, зафиксировали только, как Хашкаджи заходит в консульство. Саудовские чиновники тем не менее утверждают, что журналист пропал после посещения учреждения.

В Турции, по сведениям Би-би-си, в пропаже Хашкаджи винят саудовских агентов разведки. Sabah писала, что они прилетели в Стамбул в день пропажи журналиста и разместились в двух отелях неподалеку от саудовского консульства. The New York Times со ссылкой на неназванный источник позже сообщила, что Хашкаджи, когда он вошел в здание диппредставительства, скорее всего, убили, расчленили с помощью пилы и вывезли из страны по частям.

Президент США Дональд Трамп затем, комментируя информацию о произошедшем с журналистом, заявил, что Эр-Рияд ждет «суровое наказание», если выяснится, что власти королевства причастны к исчезновению Хашкаджи.