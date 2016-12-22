CNN сообщил о расчленении тела саудовского журналиста после убийства

Тело саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, пропавшего после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после убийства было расчленено. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника. Другие подробности собеседник CNN не привел.

Ранее во вторник AP со ссылкой на свой источник сообщило, что турецкая полиция провела обыски в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле и обнаружила улики, которые указывают на то, что пропавший саудовский журналист был убит в здании дипмиссии. Обыски продолжались около девяти часов. Специалисты брали пробы грунта во дворе здания и с помощью ультрафиолетового излучения искали следы крови внутри генконсульства. Ожидается, что обыски будут проведены и в резиденции генконсула.

Журналист Джамаль Хашкаджи — обозреватель американской The Washington Post. Он неоднократно выступал с критикой саудовских властей. Журналист пропал 2 октября, после того как побывал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Туда он прибыл для получения необходимых документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. После своего визита Хашкаджи не вышел на связь. Невеста журналиста в день исчезновения прождала его у входа в здание в течение пяти часов, после этого сотрудники дипмиссии сказали ей, что тот уже ушел.

Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист пропал уже после того, как покинул здание консульства. Кадры с камер видеонаблюдения засняли, как 2 октября, в день исчезновения Хашкаджи, несколько автомобилей выехали из здания генконсульства и направились к резиденции генконсула, добавляет CNN.