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Воровство принцев и цензура: о чем писал убитый Джамаль Хашкаджи
Общество, 14:13
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Воровство принцев и цензура: о чем писал убитый Джамаль Хашкаджи
Продолжается расследование гибели журналиста Джамаля Хашкаджи. Последние несколько лет он работал в США, писал для Washington Post и был известен критикой саудовских властей. О чем были его последние статьи — в обзоре РБК
Фото: Osman Orsal / Reuters

Саудовский журналист ​с турецкими корнями Джамаль Хашкаджи ​пропал 2 октября, после того как отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов. Его гибель властями королевства была признана только 20 октября. Согласно заявлению Эр-Рияда, в здании саудовского консульства произошел конфликт, который привел к смерти Хашкаджи. Всего по делу о его гибели задержаны 18 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал убийство жестоким и тщательно спланированным.

«Арабскому миру нужна свобода самовыражения»

Последняя статья Джамаля Хашкаджи, опубликованная после его пропажи, 17 октября

«Весной 2011 года у арабского мира появилась надежда. Журналисты, ученые и население в целом возлагали большие надежды на светлое и свободное арабское общество. Они ожидали освобождения от гегемонии своих правительств и отказа от цензуры. Эти ожидания были быстро разрушены. Эти общества либо вернулись к прежнему статус-кво, либо столкнулись с еще более жесткими ограничениями, чем раньше.

Эрдоган и Трамп обсудили дело саудовского журналиста
Политика

<...>

Арабский мир нуждается в современной версии старых транснациональных СМИ, чтобы граждане могли знать о глобальных событиях. Что еще более важно, мы должны обеспечить платформу для арабских голосов. Мы страдаем от нищеты, плохого управления и плохого образования. Благодаря созданию независимой международной площадки, изолированной от влияния националистических правительств, распространяющих ненависть с помощью пропаганды, простые люди в арабском мире смогут решать структурные проблемы, с которыми сталкиваются их общества».

«Наследный принц Саудовской Аравии должен восстановить достоинство своей страны, положив конец жестокой войне в Йемене»

«Саудовская Аравия должна признать ущерб, нанесенный ей за последние три с лишним года войны в Йемене. Конфликт испортил отношения королевства с международным сообществом, повлиял на динамику региональной безопасности и подорвал репутацию страны в исламском мире.

<...>

Непредвиденные расходы, связанные с конфликтом в Йемене, приводят к тому, что Саудовская Аравия все чаще заимствует средства за рубежом, не оповещая о том, для чего эти средства предназначены. Как сообщается, королевство взяло кредит у международных банков в размере $11 млрд.

Кроме того, невозможно определить политические издержки, связанные с гибелью ни в чем не повинных людей. Недостоверность разведданных привела к попаданию бомбы в школьный автобус с детьми — вместо того, который якобы перевозил воинов-хуситов.

<...>

​Саудовская Аравия не заслуживает сравнения с Сирией, лидер которой, казалось бы, не стеснялся применять химическое оружие против своего народа. Но дальнейшее продолжение войны в Йемене подтвердит мнение о том, что Саудовская Аравия делает в Йемене то, что делают президент Сирии Башар Асад, русские и иранцы в Сирии».

«США ошибаются насчет «Братьев-мусульман»* — и арабский мир страдает из-за этого»

* запрещенная в России организация

«Отвращение Соединенных Штатов к «Братьям-мусульманам», которое более очевидно в нынешней администрации Трампа, уходит корнями к затруднительному положению всего арабского мира. Искоренение «Братьев-мусульман» не что иное, как отмена демократии и гарантия того, что арабы будут продолжать жить в условиях авторитарных и коррумпированных режимов. Это ведет к росту экстремизма и количеству беженцев, что повлияло на безопасность Европы и остального мира. Терроризм и кризис с беженцами изменили политические настроения на Западе и выдвинули на первый план крайне правых.

Политические реформы и демократия невозможны ни в одной арабской стране без признания, что политический ислам — ее часть. Значительное число граждан в той или иной арабской стране отдадут свой голос исламским политическим партиям, если будет разрешена та или иная форма демократии. Таким образом представляется очевидным, что единственный способ помешать политическому исламу играть определенную роль в арабской политике — это отменить демократию, что по существу лишает граждан их основного права выбирать своих политических представителей.

<...>

В Вашингтоне предпринимаются усилия, поощряемые некоторыми арабскими государствами, которые не поддерживают свободу и демократию, чтобы убедить конгресс признать «Братьев-мусульман» террористической организацией. Если они добьются успеха, это приведет к ослаблению тех малых успехов демократии и политических реформ, которых и так немного в арабском мире».

«Саудовская Аравия не может позволить себе ссориться с Канадой»

В августе 2018 года стало известно о задержаниях активистов в Саудовской Аравии. Среди задержанных была Самар Бадави, сестра заключенного блогера и правозащитника, лауреата премии Сахарова Раифа Бадави. Его жена и дети во избежание преследований живут в Канаде. Канадский МИД призвал власти Саудовской Аравии отпустить Самар и Раифа Бадави. Эр-Рияд в ответ заявил о вмешательстве во внутренние дела и объявил канадского посла персоной нон грата.

«Вместо того чтобы набрасываться на Канаду, не следует ли нам задаться вопросом: а почему миролюбивая Канада выступила против нас? Мы, саудовские граждане, должны смотреть шире. Канада выступила против попрания прав человека в Саудовской Аравии. Конечно, мы не можем безосновательно арестовывать активисток и ждать, что мир не обратит на это внимания.

Критика в отношении Ближнего Востока не должна быть направлена только на Саудовскую Аравию. Нарушения прав человека происходят в арабском мире повсюду.

<…>

Многие арабы, которые хотят свободы, равенства и демократии, чувствуют свое поражение. Провластные СМИ изображают их как предателей, внешний мир от них закрыт. Позиция Канады, таким образом, возрождает их надежды на то, что кому-то там все еще действительно не все равно».

«Реформаторы Саудовской Аравии столкнулись с ужасным выбором»

Статья опубликована 21 мая

«На прошлой неделе в Саудовской Аравии были арестованы женщины и мужчины, которые отстаивали многие из тех же социальных свобод, в том числе право женщин на вождение автомобиля, что и наследный принц Мухаммед бен Сальман.

<...>

Я думал, что буду по-прежнему просыпаться каждое утро и обдумывать сделанный мною выбор высказывать свое мнение о том, что происходит в Саудовской Аравии. Это шаблон, к которому я привык. Несмотря на то что это причиняет мне боль, это также напоминает мне о том, как сильно я скучаю по своей стране и своему дому. Но теперь, после этих новых арестов и публичного унижения этих людей, мои сомнения значительно уменьшились. Социальные реформы, которые так важны для Саудовской Аравии, не могут осуществляться в ущерб общественному пространству, которое когда-то было предоставлено нам для обсуждения и дебатов. Репрессии и запугивания не являются и никогда не должны стать обычными спутниками реформ».

«Саудовские женщины наконец могут водить. Но наследному принцу нужно сделать намного больше»

«Десятилетиями саудовское общество делилось насчет разрешения вождения для женщин на так называемых либералов и людей с религиозными взглядами. Последние представляли проблему в свете понятий «халяль» и «харам» в шариате, усложняя саму возможность дискуссии. Причем во многих других мусульманских странах женщины могут водить автомобиль. У СМИ были связаны руки. Саудовские власти были не в восторге от идеи общественного обсуждения женского вождения. Газетам было велено сворачивать разговоры об этом всякий раз, когда тема набирала обороты.

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<…>

Наследный принц Мухаммед бен Сальман заслуживает доверия за то, что пришел к разрешению этого вопроса в правильном ключе. В то время как предыдущие руководители отказывались рассматривать эту проблему, он взялся за нее и сделал то, что было необходимо Саудовской Аравии. Я надеюсь, что он не забудет храбрые выступления каждого саудовца, кто тяжко трудился во имя свободы и модернизации. Он должен выпустить на свободу тех храбрых женщин, которые проводили кампании в защиту права на вождение. Им следует позволить увидеть своими глазами результаты своего труда и слез».

«Что Саудовская Аравия может узнать от Южной Кореи о борьбе с коррупцией»

«В вихре заголовков о наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеде бен Сальмане и его хорошо известной кампании против коррупции можно забыть, что всю прошлую неделю он ухаживал за титанами мировой промышленности, технологий и финансов на инвестиционной конференции, которая была приурочена к запуску NEOM — блестящего футуристического мегаполиса.

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<...> Пусть Мухаммед бен Сальман возьмет от других принцев то, что хочет. Они ничем не помогают экономике государства. Князья — финансовое и моральное бремя для государства. Тем не менее крайне важно, чтобы он различал богатство, полученное законными путями, и богатство, которым владеет вся королевская семья. Ее агрессивное вхождение в деловой сектор в последние три десятилетия привело к катастрофическим последствиям для населения и экономики. Королевские особы и их агенты получили миллионы квадратных метров земли, что повысило стоимость жилья для бедных. Они получили лицензии на бурение глубоких скважин для получения воды для несуществующих пшеничных полей. Они уничтожили водоемы для будущих поколений. Королевская семья внесла свой вклад в создание коррумпированного класса бизнесменов, который служил не более чем прикрытием для их жадности, неправедно портя все бизнес-сообщество.

Если Мухаммед бен Сальман хочет как следует бороться с коррупцией, он должен оберегать два жизненно важных для саудовской экономики элемента: доверие к государству и роль национальных компаний».

Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова.
Теги: Саудовская Аравия , Турция
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