В ЕС обеспокоились возможным изменением позиции Байдена по Украине

Продолжение помощи со стороны США необходимо, поскольку Европа сама по себе не имеет потенциала оказывать военную поддержку Украине, говорят собеседники агентства. Военный ресурс Киева почти исчерпан, говорил Сергей Шойгу

Джо Байден (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Европейские официальные лица обеспокоены, что американский президент Джо Байден в отсутствие успехов Украины во время контрнаступления может в конечном итоге подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой, поскольку в следующем году будет в разгаре предвыборная кампания в США, пишет Blooomberg.

По словам источников агентства, поддержка Украины со стороны США является необходимой, поскольку Европа сама по себе не имеет потенциала для достаточной военной помощи Киеву. Прежде администрация Байдена не раз заявляла, что будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Собеседники агентства сказали, что повторить уровень поддержки Украины, который был в этом году, в рамках контрнаступления, будет непростой задачей. Запасы боеприпасов истощены, а производство в США и Европе удастся нарастить только к концу 2024 года, пишет агентство. Истребители F-16 тоже, вероятно, передадут Киеву не раньше следующего года, отмечает в заметке.

По мере продолжения контрнаступления в США становится все труднее с политической точки зрения поддерживать помощь Украине: борьба за законопроект о финансировании Киева в Конгрессе этой осенью «будет самой жесткой», а дебаты кандидатов-республиканцев в рамках президентской кампании показали растущую враждебность по отношению к отправке оружия на Украину, пишет агентство.

Украинское контрнаступление продолжается с начала лета. Президент страны Владимир Зеленский заявил в конце августа, что оно идет «очень сложно». По словам украинского лидера, военные просят его мобилизовать больше людей.

Киев и Вашингтон в последние недели спорят по поводу стратегии для того, чтобы оживить контрнаступление, писала The Wall Street Journal. Американская сторона призывает украинцев сконцентрироваться на юге и выражает разочарование тем, что силы ВСУ по-прежнему рассредоточены в разных районах. О том, что разногласия между США и Украины по этому поводу существуют, также сообщала The New York Times.

В июле президент России Владимир Путин заявлял, что украинское контрнаступление «провалилось», а в августе министр обороны Сергей Шойгу сказал, что «военный ресурс» Киева «почти исчерпан».

В течение августа о неудачных попытках продвижения ВСУ заявляли власти Запорожской области. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что под городом Орехов происходит большое скопление военной техники и солдат ВСУ.