Балицкий заявил о провальной попытке штурма ВСУ в районе Работино

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Украинские военные попытались активизировать свои силы в направлении села Работино в Запорожской области, выдвинув туда две штурмовые группы из шести боевых машин и 40 военных с последующим подкреплением, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«Выдвижение противника и его подкрепления было обнаружено нашей системой радиоперехвата, в результате наша армия задействовала реактивную артиллерию и армейскую авиацию», — рассказал Балицкий, отметив, что украинская группа потерпела поражение, а ее остатки отошли на ранее занимаемые позиции.

Потери ВСУ, по его данным, составили 20 единиц техники и до 60% личного состава.

На запорожском направлении российские войска также отбили атаку ВСУ юго-западнее Успеновки, сообщается в сводке российского Минобороны за прошедшие сутки. Кроме того, украинским военным было нанесено поражение близ населенных пунктов Яблоневое и Малая Токмачка. Еще российские силы нанесли удар по передовому командному пункту 9-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины близ города Орехов.

При этом в ночь на 13 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал о «тяжелой и тревожной ситуации» в селе Урожайное. Украинским военным удалось войти и закрепиться на севере села через две недели тяжелых боев, российские войска продолжают удерживать позиции на юге Урожайного. Целью ВСУ Рогов назвал взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров».