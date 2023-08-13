branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 107,97 (+0,82) Инвестиции, 11 авг, 20:30 Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 98,21 (+0,93) Инвестиции, 11 авг, 20:30
Квартиры в проектах с крутыми игровыми пространствами РБК и ПИК, 14:45
Польша решила заслонить Брестские ворота вертолетами и танками США Политика, 14:43
В «Динамо» заявили, что Захаряна можно считать игроком «Реал Сосьедад» Спорт, 14:29
Минобороны четвертый раз за день сообщило о сбитом в России дроне ВСУ Политика, 14:26
Балицкий заявил о провальной попытке штурма ВСУ в районе Работино Политика, 14:24
Роналду удивился отсутствию награды MVP в арабской Лиге чемпионов Спорт, 14:11
Кто и почему стал бенефициаром трансформации рынка ИТ РБК и Softline, 14:03
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Готовивший ВСУ офицер США заявил об ожидании чуда от Киева в наступлении Политика, 13:35
Минобороны отчиталось об ударе по командному пункту ВСУ близ Орехова Политика, 13:32
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 13:22
Экс-лидера сборной России включили в Зал славы баскетбола Спорт, 13:14
Путин назвал отрасль строительства локомотивом экономики Общество, 13:07
Снаряд разрушил штаб гуманитарной помощи в Алешках Политика, 12:46
В подмосковном Раменском загорелся склад Общество, 12:42
Военная операция на Украине ,  
0 

Балицкий заявил о провальной попытке штурма ВСУ в районе Работино

Балицкий: две украинские штурмовые группы попытались наступить в районе Работино
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские военные попытались активизировать свои силы в направлении села Работино в Запорожской области, выдвинув туда две штурмовые группы из шести боевых машин и 40 военных с последующим подкреплением, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«Выдвижение противника и его подкрепления было обнаружено нашей системой радиоперехвата, в результате наша армия задействовала реактивную артиллерию и армейскую авиацию», — рассказал Балицкий, отметив, что украинская группа потерпела поражение, а ее остатки отошли на ранее занимаемые позиции.

Потери ВСУ, по его данным, составили 20 единиц техники и до 60% личного состава.

На запорожском направлении российские войска также отбили атаку ВСУ юго-западнее Успеновки, сообщается в сводке российского Минобороны за прошедшие сутки. Кроме того, украинским военным было нанесено поражение близ населенных пунктов Яблоневое и Малая Токмачка. Еще российские силы нанесли удар по передовому командному пункту 9-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины близ города Орехов.

При этом в ночь на 13 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал о «тяжелой и тревожной ситуации» в селе Урожайное. Украинским военным удалось войти и закрепиться на севере села через две недели тяжелых боев, российские войска продолжают удерживать позиции на юге Урожайного. Целью ВСУ Рогов назвал взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров».

Теги
Запорожская область Евгений Балицкий ВСУ Украина наступление Военная операция на Украине
Материалы по теме
Рогов сообщил о перехвате украинского дрона в районе Запорожской АЭС
Политика
Балицкий заявил, что ВСУ не дошли до первой линии обороны в Запорожье
Политика
Шойгу представил к званию Героев танкистов с запорожского направления
Политика