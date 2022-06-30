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Военная операция на Украине ,  
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Байден пообещал поддерживать Украину, «сколько потребуется»

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Susana Vera / Reuters)

США будут поддерживать Украину настолько долго, насколько это потребуется. Об этом президент Джо Байден заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

«Мы намерены поддерживать Украину столько, сколько нужно», — сказал Байден, отвечая на вопрос, есть ли крайний срок у американской поддержки Украины.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

После этого Байден оговорился, сказав, что Вашингтон и его союзники намерены продолжать помогать Киеву, чтобы не допустить победы Украины, но затем сам себя поправил.

«Весь [Североатлантический] альянс будет держаться с Украиной столько, сколько потребуется, чтобы в действительности гарантировать, что они не побеждены Украиной. Извините, [не побеждены] на Украине Россией», — сказал он.

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Саммит НАТО состоялся с 28 по 30 мая. На нем члены альянса договорились увеличить численность сил быстрого реагирования альянса почти в восемь раз — до 300 тыс. человек. Сейчас она составляет 40 тыс. бойцов, которые должны быть готовы приступить к выполнению боевых заданий в течение 15 дней.

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Лидеры НАТО также официально пригласили в альянс Финляндию и Швецию (претензии выступавшей против Турции были сняты 28 июня) и назвали Россию наиболее существенной угрозой для безопасности стран альянса и стабильности в евроатлантическом регионе. Кроме того, все 30 членов альянса обещали Украине политическую и практическую поддержку, в частности ускорение и увеличение поставок вооружения.

Теги
США Джо Байден Украина НАТО

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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