Шойгу заявил, что «военный ресурс» Украины почти исчерпан

Военный ресурс Украины почти исчерпан, поэтому Киеву, несмотря на поддержку Запада, не удается добиться результатов на поле боя, заявил Шойгу. По его словам, среди поставляемого вооружения нет «неуязвимого для российского оружия»

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Несмотря на поддержку Запада, Украине не удается добиться результатов на поле боя, военный ресурс Киева почти исчерпан, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

«Предварительные итоги боевых действий показывают, что военный ресурс Украины почти исчерпан. Под лозунгом поддержки Киева Соединенные Штаты Америки зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира, обещая за это льготные поставки техники западного производства. По сути, происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса», — сказал он.

По словам Шойгу, среди поставляемого Киеву западного вооружения на поле боя на данный момент нет «ничего уникального и неуязвимого для российского оружия», во многих случаях его боевые качества превосходит даже техника советского производства.

Глава российского Минобороны также прокомментировал поставки США Украине кассетных бомб. По его утверждению, Россия до этого не применяла эти боеприпасы на поле боя, несмотря на то что такие есть на вооружении. Шойгу предупредил, что решение не применять кассетные бомбы может быть пересмотрено.

Украина перешла в контрнаступление в начале июня. Западные страны и Киев признавали, что оно идет медленно. Украинские власти среди причин назвали нехватку оружия. Президент страны Владимир Зеленский объяснял медленное наступление сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России.

The Wall Street Journal писала, что западные страны обсуждают, какую военную помощь могут предоставить, задумываясь о проведении контрнаступления весной.

Москва осуждает поставки вооружений Киеву и считает, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

Минобороны России неоднократно сообщало о срыве украинского контрнаступления. Шойгу говорил, что Киев не достигает успеха в наступлении из-за «грамотно построенной обороны, умелой организации системы огня, профессиональных действий, выдержки и упорства российских военнослужащих». По данным российской стороны, за время наступательных действий Украина потеряла 43 тыс. военных.