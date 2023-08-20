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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров заявил о большом скоплении техники и солдат ВСУ под Ореховым

Кадыров: на Ореховском направлении наблюдается большое скопление техники и солдат ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Большое скопление техники и солдат ВСУ наблюдается на Ореховском направлении, однако их атаки успешно отбиваются, сообщил Кадыров. По его словам, на счету у российских бойцов «десятки единиц уничтоженной техники»
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters
Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Ореховском направлении (Запорожская область) наблюдается большое скопление техники и солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«На Ореховском направлении наблюдается большое скопление натовской живой силы и иностранной боевой техники. Атаки укронатовцев отбиваются успешно. <...> На счету у наших парней десятки единиц уничтоженной вражеской техники. И это только на Ореховском направлении. Из раза в раз противник наступает на одни и те же грабли, неся большие потери», — написал глава Чечни.

Кадыров отметил, что речь идет о подразделении БПЛА батальона «Юг-АХМАТ». Он пояснил, что задача «коптерщиков» заключается в обнаружении и уничтожении целей, но реализация требует немало усилий. По его словам, в успешном уничтожении западной техники есть и заслуга операторов беспилотников, которые «без сна и отдыха следят за передвижением техники и живой силы врага».

Орехов — город в Пологовском районе Запорожской области с населением около 15 тыс. человек до начала конфликта на Украине. Город расположен на левом берегу реки Конки — левого притока Днепра. Он находится примерно в 60 км к юго-востоку от Запорожья (под контролем ВСУ) и в 40 км к северу от Токмака (под контролем России).

В непосредственной близости от Орехова проходит линия фронта. Российские власти неоднократно сообщало о боях в близлежащих селах. Так, 13 августа врио губернатора региона Евгений Балицкий заявил, что украинские военные попытались активизировать свои силы в направлении села Работино (находится в 15 км от Орехова - под контролем России). Потери ВСУ, по его данным, составили 20 единиц техники и до 60% личного состава.

В то же время член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал о «тяжелой и тревожной ситуации» в селе Урожайное. Украинским военным, по его словам, удалось войти и закрепиться на севере села через две недели тяжелых боев, российские войска продолжают удерживать позиции на юге Урожайного.

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Кадыров заявил о большом скоплении техники и солдат ВСУ под Ореховым
Кадыров заявил о большом скоплении техники и солдат ВСУ под Ореховым

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Рамзан Кадыров НАТО ВСУ Запорожская область контрнаступление Военная операция на Украине
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