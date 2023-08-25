Захарова заявила о превращении Украины в «непригодную для жизни землю»

Поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину превращают страну в «непригодную для жизни землю», заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

«Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю. Радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется», — написала в своей статье для «Комсмольской правды».

Захарова отметила, что «в местах, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, фиксируется кратный рост онкозаболеваний». «Украинцы должны понимать, что британцы поставляют настоящий яд — гарантию раковых опухолей, и требовать вывезти снаряды с обедненным ураном как можно скорее из страны», — написала представитель МИДа.

В апреле Великобритания передала Украине снаряды с обедненным ураном. Минобороны королевства исключило серьезное влияние обедненного урана на здоровье людей или окружающую среду, но российская сторона утверждала обратное.

Президент России Владимир Путин говорил, что если «Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», то Москва будет вынуждена реагировать. В Минобороны России предупреждали, что после использования таких снарядов возникает риск развития патологий организма, в том числе опухолей.

Снаряды с обедненным ураном, несмотря на высокую токсичность и канцерогенность, имеют низкую радиоактивность, говорил РБК независимый эксперт Александр Храмчихин.



Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов РБК Александр Кошкин, в свою очередь, отмечал, что если обедненный уран применяется, то «он уже опасен»: даже если снаряд не пробивает броню, то угрозу для экипажа представляет урановая пыль.