Что означает «сознательное замедление» военной операции на Украине

Спустя полгода операции на Украине министр обороны России Сергей Шойгу заявил о ее cознательном замедлении для минимизации жертв среди гражданских, а президент Украины Владимир Зеленский пообещал «любыми средствами вернуть Крым»

Фото: AP

Почему «замедлилась» спецоперация

24 августа, спустя полгода с начала специальной военной операции на Украине, министр обороны Сергей Шойгу заявил о сознательном замедлении ее темпов. Он пояснил, что это было сознательным решением и «необходимо для минимизации жертв среди гражданских». Шойгу подчеркнул, что военная операция «идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены».

Российская армия стала меньше применять в бою авиацию и тяжелую бронетехнику, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский. «Дальние налеты бомбами последние 2–2,5 месяца не проводятся, авиация занимается поиском и уничтожением тех средств, которые есть противника и работают на фронте», — пояснил Мураховский.

Вторая причина замедления — это более бережное и осторожное применение тяжелой бронетехники. «Она появляется только в финальной стадии, зачищает окопы. То есть мы видим один — максимум три танка на позициях, прежде чем они зачистят окопы и перейдут в наступление. По сути, танк превратился в повозку для пушки, как его называл [Василий] Грабин, и перестал быть средством развития успеха», — отметил Мураховский.

По его словам, это произошло потому, что танки требуют сопровождения пехотой, что чревато существенными потерями при прорыве обороны. «Помимо этого российская армия стала шире, чем раньше, применять артиллерию, большие надежды возлагаем на беспилотники», — добавил он.

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По итогам шести месяцев боевых действий российские войска полностью контролируют территорию ЛНР, продолжается наступление в Донецкой области, которую Москва признала территорией ДНР. В частности, 21 августа глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил о взятии поселка Пески под Донецком.

За последний месяц СВО продвижение российских войск было в лучшем случае на 3–4 км, сказал Мураховский. Ведутся наступательные действия в нескольких районах — это Солидар, Авдеевка, Марьинка, Партизанское, Николаевская область, напомнил он. «То есть раздергиваем на широком фронте. Но замедление, конечно, сказывается на общей оперативной обстановке», — заключил эксперт.

Когда могут возобновиться переговоры

Последние две недели — с 9 августа — идут регулярные обстрелы и атаки беспилотников в Крыму и Севастополе. Их отбивает система ПВО, сообщали региональные власти.

На этом фоне 23 августа, выступая на форуме «Крымская платформа», президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым будет возвращен под контроль Украины «любыми средствами, которые украинская власть будет считать правильными, не консультируясь с другими странами», а о переговорах с Россией» не может быть и речи», поскольку в Кремле «никогда не думали о диалоге, а были готовы вести только войну». На том же форуме президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что не признает вхождение Крыма в состав России. Он подчеркнул, что возвращение Крыма Украине является требованием международного права. В случае подписания соглашения между Россией и Украиной Крым должен будет снова стать частью украинской территории. Такое заявление в интервью телеканалу CNN сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

В Киеве примерно раз в три месяца делают какое-нибудь резкое заявление о том, что Крым является частью Украины, напомнил сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН, эксперт РСМД Илья Крамник

В этих заявлениях ничего нового и они нереализуемы, несмотря на возросшие поставки тяжелого вооружения Украине, отметил он. «Тяжелое вооружение идет в количествах, которое не позволяет фронту с украинской стороны «посыпаться». Для эффективного контрнаступления его явно недостаточно», — считает эксперт.

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С 24 февраля Запад поставил или обязался поставить Киеву вооружение, военную технику и иное снаряжение почти на $40 млрд. Согласно подсчетам РБК, основанным на публичных сообщениях, за последние полгода страны НАТО и союзники альянса поставили Украине свыше 5,6 тыс. единиц тяжелых вооружений и военной техники. И если в начале года НАТО и союзники поставляли украинцам вооружение образца 1970–1990-х годов, которое по своим характеристикам было хуже, чем аналогичные системы, находящиеся на вооружении российской армии, то за последние месяцы ситуация изменилась. В начале боевых действий тяжелые вооружения и военная техника ВСУ на 91% была советского типа, почти на 8% — украинского и менее чем на 1% — типа НАТО. Уже в июне доля тяжелых вооружений и военной техники типа НАТО в ВСУ могла превысить 40%.

Переговоры будут, но — с учетом дипломатического фона — вряд ли осенью, полагает Крамник. «Очевидно, нас ждет зимняя кампания, а по ее итогам, наверное, будут о чем-то разговаривать. Должна накопиться усталость, причем даже не в Киеве, а на Западе. Тогда вероятность о чем-то договориться гораздо выше», — заключил он. В июле глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина ежемесячно тратит на содержание вооруженных сил 130 млрд грн ($4,4 млрд). Эта сумма немного меньше годового бюджета ВСУ в период до начала боевых действий.

В последний раз Москва и Киев проводили очные переговоры в конце марта в Стамбуле. По итогу делегации заявили, что достигли определенного прогресса. Затем переговоры шли по видеосвязи, а в мае их приостановили. Стороны обвинили друг друга в срыве переговорного процесса. 22 августа Владимир Зеленский заявил, что Украина откажется от переговоров с Россией, если в Мариуполе устроят суд над пленными бойцами «Азова» (запрещен в России как террористическая организация).