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Глава «Росатома» в Стамбуле пообещал поддержать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Russian Look / Global Look Press )

Российская делегация встретилась в Стамбуле с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В этой встрече со стороны России участвовали гендиректор «Росатома» Александр Лихачев, глава Ростехнадзора Александр Трембицкий и постпред при международных организациях в Вене, где находится штаб-квартира МАГАТЭ, Михаил Ульянов.

Лихачев заверил, что российская сторона «готова оказать всяческую поддержку, в том числе логистическую», в организации визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, передает пресс-служба «Росатома». Москва выступает за проведение такой поездки «в ближайшее время, как только позволит военная обстановка на месте».

Российская сторона сделала упор на обеспечение безопасности ядерных объектов в России и на Украине «в свете непрекращающихся обстрелов Запорожской АЭС украинскими вооруженными формированиями и диверсионных акций в отношении Курской АЭС», отмечается в сообщении «Росатома». Безопасность ядерных объектов — абсолютный приоритет, подчеркнули российские представители.

28 февраля Россия в ходе специальной военной операции на Украине взяла Запорожскую АЭС под свой контроль. В военно-гражданской администрации Запорожской области, которая руководит частью региона, подконтрольной российским войскам, летом неоднократно заявляли об обстрелах электростанции Вооруженными силами Украины. О «систематическом обстреле» АЭС с 18 июля говорило и российское Минобороны.

В МИДе выразили надежду на скорое согласование визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Политика
Фото:РИА Новости

В МИДе 9 августа заявили, что маршрут и график прибытия МАГАТЭ на станцию для контроля ситуации были согласованы еще в июне, но потом «красный свет был включен департаментом безопасности секретариата ООН». Позднее в ведомстве обвинили Украину и Запад в препятствовании визиту.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что согласовал с генсеком ООН Антониу Гутерришем параметры возможной миссии МАГАТЭ. Он добавил, что «Россия должна немедленно вывести свои войска с Запорожской АЭС, прекратить провокации».

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23 августа в Совете Безопасности ООН по запросу России прошло заседание, посвященное ситуации на АЭС. Российский постпред Василий Небензя заявил, что распространил фотосвидетельства обстрелов атомной электростанции украинскими войсками.

Постпред Украины Сергей Кислица, в свою очередь, призвал МАГАТЭ рассмотреть возможность постоянного присутствия экспертов на ЗАЭС.

Теги
Турция Стамбул «Росатом» МАГАТЭ Украина Запорожская АЭС
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