Премьер Украины раскрыл траты на месяц содержания армии

Прежде Украина тратила на армию $5,28 млрд в год, сейчас финансирование ВСУ выросло до $4,4 млрд ежемесячно, рассказал Шмыгаль. Он уточнил, что весь бюджет Украины в месяц равен $8,46 млрд, не хватает $4–5 млрд

Фото: Сергей Нужненко / Reuters

Ежемесячно Украина тратит на содержание вооруженных сил 130 млрд грн ($4,4 млрд), эта сумма немного меньше годового бюджета ВСУ в период до начала спецоперации России, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в интервью порталу LB.

«Если у нас [раньше] содержание армии было около 156 млрд грн ($5,28 млрд. — РБК), это был бюджет Вооруженных сил Украины и украинской армии на год, то сегодня около 130 млрд грн — это ежемесячная сумма. Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, затраты на внутренне перемещенных лиц», — сказал премьер-министр Украины.

Шмыгаль добавил, что весь бюджет Украины на месяц примерно равен 250 млрд грн ($8,46 млрд. — РБК), из них до 100 млрд грн ($3,39. — РБК) поступают от налогов и таможни. Ежемесячная потребность страны составляет, таким образом, $4–5 млрд, указал он. США, Евросоюз, МВФ, Всемирный банк, Международный банк активизировали свою помощь Украине, продолжил Шмыгаль, подчеркнув, что «сегодня все наши партнеры активно включились и нам помогают».

«Хочу сказать, что мы видим ситуацию до конца года прогнозируемой, понимаем, как мы будем исполнять бюджет, чувствуем поддержку партнеров, это дает нам возможность сегодня думать о защите Украины, о поддержке вооруженных сил и работать достаточно спокойно», — резюмировал Шмыгаль.

Как подсчитал РБК, с 24 февраля по конец июня США, Великобритания, другие страны и международные организации выделили Украине поддержку в объеме, превышающем $75 млрд. Помощь Украине превысила в 1,6 раза доходы ее бюджета за год. На финансовую поддержку из этой суммы приходится $27,9 млрд, их них $11,6 млрд предоставили организации Евросоюза, $9,5 млрд — США.

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За почти три месяца боевых действий — с 24 февраля по середину мая — траты Украины на военные нужды составили $8,3 млрд, отмечали в Минфине. В министерстве уточнили, что в апреле страна получила только 60% запланированных налоговых поступлений. В середине мая в Минфине Украины предупредили о возможных «болезненных мерах» для спасения экономики страны, если боевые действия продлятся еще три-четыре месяца. «Ситуация очень сложная, я не буду преуменьшать этого. Но мы справимся», — говорил министр Сергей Марченко. Он оценивает спад ВВП Украины в этом году на 44%.

Близкую оценку (45%) дал в конце апреля Всемирный банк, оценив вместе с этим ущерб Украины от спецоперации России в $60 млрд. Это предварительные подсчеты, в которых не учтены экономические издержки: потери в результате разрушения зданий и инфраструктуры, отмечал глава организации Дэвид Малпасс.

Как подсчитал Bloomberg, к 1 сентября власти Украины должны будут выплатить по госдолгу $1,41 млрд. По словам источников агентства, в Киеве рассматривают несколько сценариев по реструктуризации обязательств. Один из вариантов предусматривает использование замороженных российских активов в качестве залога (собеседники Bloomberg усомнились в правовой перспективности такой меры) или запрос от лица эмитента к держателям ценных бумаг об изменении условий.

Как отметило агентство, облигации с погашением в сентябре торгуются с дисконтом более 40% к их номинальной стоимости.