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Кадыров сообщил об «освобождении» поселка Пески под Донецком

Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Поселок Пески под Донецком полностью «освобожден» и находится под контролем сил России и Донецкой народной республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Об «освобождении» Песков 13 августа сообщало министерство обороны.

«Пески освобождён! Посёлок под Донецком, в котором располагались украинские оккупанты, очищен от бандеровских формирований, сейчас его заняли союзные войска», — написал он.

Поселок Пески расположен к северо-западу от Донецка, название происходит от найденного в этом районе месторождения песка.

О штурме Песков 7 августа рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Тогда он говорил, что поселок «дозачищают». «Пески брать было сложно — противник там буквально вгрызся в землю: даже между подвалами домов были прорыты тоннели», — заявлял он. 13 августа Минобороны сообщило, что поселок полностью «освобожден».

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что главная задача российских войск — «полное освобождение Донбасса». В начале июля он говорил об «освобождении» Луганской народной республики.

Теги
Военная операция на Украине Пески ДНР Рамзан Кадыров
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