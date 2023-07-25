Кулеба заявил о плане Киева создать зерновой коридор после получения F-16

Украина продолжит пытаться возобновить зерновую сделку, однако если это окажется невозможным, то Киеву придется создать альтернативный морской маршрут, сказал Кулеба. По его словам, это станет возможным после передачи Украине F-16

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Если Украина получит истребители F-16, то Киев перестанет зависеть от действий России в вопросе вывоза украинского зерна на мировые рынки. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью France 24.

По его словам, сделка по передаче Киеву F-16 «уже заключена».

«Чем скорее мы их [истребители] получим, тем скорее сможем запустить новый коридор», — сказал он. Кулеба добавил, что если это произойдет, то «миллионы тонн украинского зерна попадут на мировой рынок».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 21 июля допустил, что Украина может получить американские истребители F-16 до конца 2023 года. В августе этого года уже начнется обучение украинских пилотов, тренировки займут не менее полугода, и, по оптимистичным прогнозам, к следующей весне самолеты могут появиться в небе над Украиной, говорил, в свою очередь, украинский министр обороны Алексей Резников. Москва видит в поставках западных истребителей в распоряжение Украины «серьезную опасность дальнейшего втягивания» НАТО в конфликт.

Он заявил, что Киев продолжит попытки возобновить Черноморскую зерновую инициативу после решения России приостановить ее действие. Однако если это окажется неосуществимым, то придется создать альтернативный морской маршрут для экспорта украинского зерна, считает Кулеба.

Ранее бывший командующий силами НАТО в Европе (2009–2013 годы) Джеймс Ставридис заявил, что после выхода России из зерновой сделки Североатлантический альянс или США с союзниками могли бы организовать миссию для сопровождения кораблей, которые вывозят украинскую сельхозпродукцию из черноморских портов.

В то же время он счел, что привлечение флота НАТО для этих целей было бы «ужасно сложно и рискованно».

Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН зерновую сделку в июле 2022 года. Сделку не раз продлевали, но с 18 июля Москва отказалась продлевать свое участие. Российская сторона не исключила возвращения в соглашение, если будут выполнены ее условия, предусмотренные второй частью Черноморской инициативы:

вывод из-под санкций экспорта российского зерна и удобрений;

устранение препятствий для российских банков, обслуживающих поставки, в том числе подключение к SWIFT;

возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и т.д.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова продолжать выполнение зерновой сделки и без России. За продление соглашения также выступили ООН, Турция и другие государства.

Российский лидер Владимир Путин в свою очередь отметил, что зерновая сделка не оправдала своего гуманитарного предназначения и ее продолжение потеряло смысл. Однако Россия способна заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, заверил он.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин выразил мнение, что восстановление зерновой сделки невозможно без участия Москвы.