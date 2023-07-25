Кулеба заявил о плане Киева создать зерновой коридор после получения F-16

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 99,69 (-0,67) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 90,09 (-0,39) Инвестиции, 17:36
Пожары в Средиземноморье из-за экстремальной жары. Фоторепортаж Общество, 19:43 
Коммерческие помещения в жилых комплексах: где найти и как купить РБК и ПИК, 19:38
Новым главой «Додо Пиццы» станет бывший франчайзи из Химок Бизнес, 19:17
«Огурцы в пруду»: как искусство транслирует смыслы РБК Стиль и СберПервый, 19:15
«Бостон» согласовал со своим лидером крупнейший в истории НБА контракт Спорт, 19:00
МВФ в третий раз с начала года улучшил прогноз по росту ВВП России Экономика, 18:56
Однопартийный соперник Трампа на выборах президента США попал в аварию Политика, 18:55
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Главного инженера ТЦ «Времена года» отправили под домашний арест Общество, 18:53
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 18:52
Как российские самолеты тушат в Турции лесные пожары. Видео Политика, 18:35
Научное судно «Михаил Сомов» село на мель у Земли Франца-Иосифа Общество, 18:30
Ушаков рассказал об обещании Путина приехать к Эрдогану Политика, 18:30
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 18:29
Кулеба заявил о плане Киева создать зерновой коридор после получения F-16 Политика, 18:23
Военная операция на Украине ,  
0 

Кулеба заявил о плане Киева создать зерновой коридор после получения F-16

Глава МИД Украины: Киев попытается создать новый зерновой коридор после получения F-16
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина продолжит пытаться возобновить зерновую сделку, однако если это окажется невозможным, то Киеву придется создать альтернативный морской маршрут, сказал Кулеба. По его словам, это станет возможным после передачи Украине F-16
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Если Украина получит истребители F-16, то Киев перестанет зависеть от действий России в вопросе вывоза украинского зерна на мировые рынки. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью France 24.

По его словам, сделка по передаче Киеву F-16 «уже заключена».

«Чем скорее мы их [истребители] получим, тем скорее сможем запустить новый коридор», — сказал он. Кулеба добавил, что если это произойдет, то «миллионы тонн украинского зерна попадут на мировой рынок».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 21 июля допустил, что Украина может получить американские истребители F-16 до конца 2023 года.

В августе этого года уже начнется обучение украинских пилотов, тренировки займут не менее полугода, и, по оптимистичным прогнозам, к следующей весне самолеты могут появиться в небе над Украиной, говорил, в свою очередь, украинский министр обороны Алексей Резников.

Москва видит в поставках западных истребителей в распоряжение Украины «серьезную опасность дальнейшего втягивания» НАТО в конфликт.

Он заявил, что Киев продолжит попытки возобновить Черноморскую зерновую инициативу после решения России приостановить ее действие. Однако если это окажется неосуществимым, то придется создать альтернативный морской маршрут для экспорта украинского зерна, считает Кулеба.

Ранее бывший командующий силами НАТО в Европе (2009–2013 годы) Джеймс Ставридис заявил, что после выхода России из зерновой сделки Североатлантический альянс или США с союзниками могли бы организовать миссию для сопровождения кораблей, которые вывозят украинскую сельхозпродукцию из черноморских портов.

Читайте на РБК Pro
10 профессий, которые никогда не сможет заменить искусственный интеллект
Как устроена Google: инсайдерская экскурсия по компании от Эрика Шмидта
Цены на газ в Европе упали до минимумов. Что будет дальше
Экспортеры выигрывают от ослабления рубля. Какие акции купить

В то же время он счел, что привлечение флота НАТО для этих целей было бы «ужасно сложно и рискованно».

Россия и Украина по отдельности заключили с Турцией и ООН зерновую сделку в июле 2022 года. Сделку не раз продлевали, но с 18 июля Москва отказалась продлевать свое участие. Российская сторона не исключила возвращения в соглашение, если будут выполнены ее условия, предусмотренные второй частью Черноморской инициативы:

  • вывод из-под санкций экспорта российского зерна и удобрений;
  • устранение препятствий для российских банков, обслуживающих поставки, в том числе подключение к SWIFT;
  • возобновление поставок комплектующих для сельхозтехники и т.д.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова продолжать выполнение зерновой сделки и без России. За продление соглашения также выступили ООН, Турция и другие государства.

Российский лидер Владимир Путин в свою очередь отметил, что зерновая сделка не оправдала своего гуманитарного предназначения и ее продолжение потеряло смысл. Однако Россия способна заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, заверил он.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин выразил мнение, что восстановление зерновой сделки невозможно без участия Москвы.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Дмитрий Кулеба Украина МИД Зерновая сделка F-16
Материалы по теме
Экс-командующий НАТО предложил создать конвои для вывоза зерна с Украины
Политика
Кремль назвал условие вывоза зерна из Украины через Литву
Политика
На саммите Россия — Африка обсудят создание новых зерновых коридоров
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter