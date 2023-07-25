МИД назвал создание зерновых коридоров в Африку одной из тем саммита в Петербурге

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На саммите Россия — Африка будет обсуждаться создание логистических коридоров для поставок не только зерна и удобрений, но другой российской продукции. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров в интервью «РИА Новости».

«Это будет одна из тем обсуждения — создание логистических коридоров, хабов не только для продовольствия и удобрений, но и любой другой продукции, которую производит РФ. Это естественный и правильный путь развития наших отношений на долгосрочной основе, нацеленных на перспективу», — сказал Озеров.

Саммит Россия — Африка пройдет в Санкт-Петербурге 26–28 июля. Участие в нем подтвердили 49 стран, около половины стран Африки будут представлены на самом высоком уровне, рассказывал заместитель директора департамента Африки МИД России Александр Поляков.

Поставки зерна в Африку обсуждались в рамках зерновой сделки между Россией и Украиной (заключенной при посредничестве Турции и ООН). Российский президент Владимир Путин неоднократно критиковал реализацию сделки, заявляя, что почти все зерно, вывозимое с Украины, направляется не в развивающиеся и беднейшие страны, а в страны ЕС. В представительстве ЕС отвечали, что развивающиеся страны получили наибольшую долю (55%) экспорта продовольствия с Украины и 65% пшеницы.

При этом Москва неоднократно заявляла, что российская часть зерновой сделки не выполняется. В итоге Россия вышла из сделки в июле 2023 года, через год после ее заключения.

Еще в сентябре 2022 года Путин заявил о готовности России бесплатно передавать удобрения бедным странам. После приостановки участия Москвы в сделке в Кремле подтвердили, что сохраняют свою позицию по бесплатной поставке зерна в Африку.