Эрдоган пообещал поговорить с Путиным о «вошедшей в историю» сделке

Зерновая сделка была успехом, она вот-вот отметит свою первую годовщину, сказал Эрдоган. Он добавил, что Путин хочет продолжить эту инициативу, они обсудят ее будущее. МИД ранее объявил о возражениях против продления сделки

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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что зерновая сделка войдет в историю как пример важного дипломатического успеха и что он планирует поговорить с президентом России Владимиром Путиным о ее будущем. Его слова приводит Hurriyet.

«Было отгружено более 33 млн т зерновых культур. Удалось предотвратить втягивание многих стран в продовольственный кризис. Я благодарю все заинтересованные стороны. Я считаю, что Путин хочет продолжения этого гуманитарного моста», — сказал Эрдоган.

Он рассказал, что Турция прилагает все усилия, чтобы конфликт Москвы и Киева не привел «к еще большей драме», и добавил, что заключение мира не означает поражение. Турецкий президент также сказал, что зерновая сделка вот-вот отметит свою первую годовщину.

Срок зерновой сделки истекал 17 июля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в этот день заявил, что соглашения «фактически прекратили свое действие сегодня».

Россия и Украина по отдельности заключили сделку по экспорту зерна в прошлом июле с ООН и Турцией. Соглашение состояло из двух частей. Первая предусматривала вывоз украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая предполагает снятие ограничений на российский экспорт сельхозпродукции, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, восстановление аммиакопровода Тольятти — Одесса и выполнение некоторых других требований Москвы относительно морских перевозок сельхозпродукции.

Российская сторона настаивала, что вторая часть сделки не выполняется, а заявленная цель соглашения — поставки продовольствия беднейшим странам — не имеет отношения к реальности, так как беднейшие государства получили малую долю отправленных грузов. В ООН отмечали, что к середине июля за все время действия сделки из России не было отправлено ни одного судна с удобрениями, что было предусмотрено условиями черноморской инициативы.

«Мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. <...> Ну хватит, в конце концов. <...> Западные страны не собираются исполнять данные обещания», — говорил Путин 13 июля. Он тогда же допустил, что Москва может приостановить свое участие в сделке, а вернуться — только при получении гарантий исполнения обязательств.

Но на следующий день Эрдоган, выступающий за продление сделки, заявил: «Мы готовимся принять Путина в Турции в августе. У нас одинаковое мнение относительно продления зернового коридора». В Кремле после этого сказали, что пока Москва не делала заявлений о продлении сделки.

США предупреждали, что если Россия не продлит сделку, то «остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым продовольствием по доступным ценам».