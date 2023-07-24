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Путин заявил о готовности России заместить поставки зерна с Украины

Путин: Россия готова заместить зерно с Украины на коммерческой и безвозмездной основе
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин счел продолжение зерновой сделки утратившим смысл и пообещал, что Москва будет продолжать работать над организацией поставок продовольствия в Африку. За продолжение экспорта зерна выступили на Украине, в ООН, Турции и др.
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Зерновая сделка не оправдала своего гуманитарного предназначения, ее продолжение потеряло смысл, но Россия способна заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, заявил президент Владимир Путин в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Она опубликована на сайте Кремля.

«Тем более что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай», — подчеркнул Путин.

По словам президента, «препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам». Он привел данные, согласно которым, из 262 тыс. тонн заблокированной в европейских портах продукции получилось отправить только две партии в Мали и Кению общим весом в 55 тысяч тонн.

«Остальное остается в недобросовестных руках европейцев. И это несмотря на то, что речь идет о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе», — считает Путин. Он добавил, что за год в рамках зерновой сделки экспортировали 32,8 млн тонн груза, но свыше 70% из них поступили в Евросоюз и другие страны с высоким и выше среднего уровнями доходов. Президент заверил, что несмотря на санкции, Москва будет продолжать работать над организацией поставок зерна, удобрений и продовольствия в Африку.

В середине июля российская сторона не стала продлевать зерновую сделку после года действия последней. Договоренности по экспорту зерна из украинских портов «фактически прекратили свое действие сегодня», подчеркнули в Кремле 17 июля. Москва пообещала вернуться к соглашению, как только будет выполнена российская часть договоренностей, которая предусматривает снятие препятствий для экспорта российской агропродукции и удобрений.

По данным Еврокомиссии, более 65% пшеницы, экспортируемой в рамках Черноморской зерновой инициативы, достигло развивающихся стран, кукурузу перевозили в развитые и развивающиеся страны поровну. Там также напомнили, что Евросоюз сам по себе является крупным производителем и экспортером пшеницы, а в 2022-2023 годах европейские страны продали 31 млн тонн пшеницы, в том числе в Алжир, Марокко, Египет, Пакистан и Нигерию.

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Киев заявил о намерении продолжить экспортировать зерно и без участия России, принимая во внимание все риски. За продление сделки выступили ООН, Турция и другие страны. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку примером дипломатического успеха, указав, что та позволила избежать продовольственного кризиса во многих странах.
 

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