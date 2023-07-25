Экс-командующий НАТО предложил создать конвои для вывоза зерна с Украины

Москва ранее отказалась участвовать в зерновой сделке из-за невыполнения обязательств перед Россией. Теперь следующие в порты Украины корабли будут рассматривать как потенциальные перевозчики военных грузов, заявляли в Минобороны

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После выхода России из зерновой сделки НАТО или США с коалицией заинтересованных стран могли бы организовать миссию для сопровождения кораблей, которые вывозят украинскую сельхозпродукцию из черноморских портов. Такое мнение выразил в колонке для Bloomberg бывший командующий силами НАТО в Европе (2009–2013 годы), отставной адмирал Джеймс Ставридис. В то же время он заявил, что привлечение флота Североатлантического альянса для этих целей было бы «ужасно сложно и рискованно».

Ставридис считает, что торговые суда можно было бы объединить в конвои из трех—пяти кораблей, каждый из которых сопровождался бы судами из состава военных флотов. Также можно задействовать «значительный воздушный компонент» для патрулирования: отправить несколько эскадрилий истребителей на базы НАТО на севере Турции или в Румынию и Болгарию, считает отставной адмирал. По его мнению, НАТО или США с Великобританией и их партнерами в Черноморском регионе справились бы с такой задачей.

«Крайне важно, прежде чем начать миссию, объяснить ее цели и масштабы, дав понять России, что мы не ищем конфликта, но сделаем все необходимое для защиты конвоев», — написал он.

Среди рисков Ставридис также назвал вероятность нежелания Турции, которая контролирует проход к Черному морю, сотрудничать в рамках потенциальной миссии по сопровождению кораблей с зерном. Кроме того, существует опасность «непреднамеренного инцидента» с «сопутствующим ущербом».

В случае осуществления миссии российская сторона, считает отставной адмирал, будет «злиться» и «угрожать», но вряд ли вступит в прямой бой с НАТО и западными военными кораблями в Черном море.

В середине июля Россия отказалась продолжать свое участие в зерновой сделке, которую Москва и Киев отдельно заключили в прошлом году с ООН и Турцией. Президент Владимир Путин заявил, что положения соглашения, касающиеся содействию экспорту российской сельхозпродукции и удобрений, не выполнялись. МИД допустил возвращение к зерновой сделке, но только при выполнении российских требований.

Минобороны заявляло, что с 20 июля все корабли, идущие в украинские порты, будут рассматриваться Россией как потенциальные перевозчики военных грузов. В МИДе поясняли, что Москва будет делать запросы о перевозимых грузах и при необходимости досматривать суда.